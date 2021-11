Bei einem Unfall auf der Leimbachstraße in Siegen sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Sperrung Unfall in Siegen mit zwei Verletzten – 25.000 Euro Schaden

Siegen. Bei einem Unfall mit zwei Autos in Siegen sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Die Leimbachstraße war längere Zeit gesperrt.

Für rund zweieinhalb Stunden war die Siegener Leimbachstraße am Donnerstagabend wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Ab dem Kreisverkehr oberhalb des Leimbachstadions mussten die Autofahrer wieder zurückfahren. Grund war eine Frontalkollision zweier Pkw, bei dem eine 77-jährige Autofahrerin schwer und ein 25-Jähriger leicht verletzt wurden.

Wie die Polizei erklärte, war die 77-Jährige in einem VW-Polo aus Richtung Faule Birke gekommen. Der 25-jährige BMW-Fahrer kam aus Richtung Siegen-Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Seniorin in den Gegenverkehr geraten und dort frontal in den BMW geprallt. Schwerverletzt wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

Unfall in Siegen: Polizei schätzt Sachschaden auf 25.000 Euro

Auch der 25-jährige Fahrer kam ins Krankenhaus. Er wurde nach ersten Informationen leichtverletzt. Eingeklemmt waren beide Personen bei dem Unfall nicht. Dennoch rückte die Feuerwehr zur Einsatzstelle. Sogar zweimal. Beim ersten Mal klemmten die Einsatzkräfte die Autobatterien ab, stellten den Brandschutz sicher und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Nachdem die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt waren, rollte ein Einsatzfahrzeug mit einem Lichtmast noch einmal zur Einsatzstelle. Diesmal wurde für die polizeiliche Unfallaufnahme die Unfallstelle ausgeleuchtet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland