Verkehr Unfall in Siegen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Pfosten

Niederschelden. In Siegen ist am Nachmittag ein Mann mit seinem Rad unterwegs – offenbar ist er nicht fahrtüchtig. Das hat äußerst schmerzhafte Folgen.

33 alt ist der Radfahrer, der sich am Samstag, 15. April, bei einem Unfall im Siegener Stadtteil Niederschelden verletzte.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 16.55 Uhr auf der Höllenwaldstraße in Niederschelden unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Rad verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

In Siegener Krankenhaus werden Mann zwei Blutproben entnommen

Der Mann schlug mit dem Kopf gegen einen Metallpfosten. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurden ihm zwei Blutproben entnommen.

