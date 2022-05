Verkehr Unfall in Siegen: Transporter fährt an A 45 auf Autos auf

Siegen. An der A45-Abfahrt in Siegen-Eiserfeld stoppen mehrere Autos an einer Ampel. Das bemerkt der Fahrer eines Transporters offenbar zu spät.

Drei Autos waren in einen Auffahrunfall verwickelt, der sich am Dienstag, 24. Mai, an der A45-Abfahrt Eiserfeld in Höhe Auffahrt zur HTS ereignete.

Eine Pkw-Fahrerin (45) musste verkehrsbedingt an der Ampel halten. Ein zweiter Fahrer (56) stoppte seinen Wagen dahinter. Das allerdings gelang dem Fahrer (28) eines Kleintransporters nicht. Das Fahrzeug fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf und schob diesen auf das erste Fahrzeug.

Verletzte Insassen in Siegener Kliniken eingeliefert

Bei dem Unfall wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt und mussten in Siegener Krankenhäuser eingeliefert werden. Wegen auslaufender Betriebsmittel war die Feuerwehr vor Ort. Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten die Abfahrt in Fahrtrichtung Eiserfeld.

Laut Polizeiangaben stand der Fahrer der Kleintransporters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 26.000 Euro.

Die Polizei nimmt den Unfall auf. Foto: Jürgen Schade

