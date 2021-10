Zu einem Unfall kam es in der Nacht zu Donnerstag in Siegen Achenbach.

Verkehrsunfall Unfall in Siegen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Achenbach. Bei einem Unfall in Siegen-Achenbach in der Nacht zu Donnerstag wurden zwei Autofahrer verletzt. Ein E-Auto krachte mit einem Pkw zusammen.

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von über 30.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zu Donnerstag auf der L 733 zwischen Achenbach und Gosenbach ereignete.

Eine Pkw-Fahrerin fuhr von Gosenbach kommend in Fahrtrichtung Achenbach, als sie kurz hinter der Brücke, die über die A 45 Autobahn führt, in einer Linkskurve aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier krachte sie mit ihrem E-Auto in einen Alfa Romeo, der von einem Mann gesteuert wurde.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe, einem weit verstreutem Trümmerfeld und da es sich bei dem einen Fahrzeug um ein Elektro-Fahrzeug handelte, rückte die Feuerwehr aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 733 war für über eine Stunde voll gesperrt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland