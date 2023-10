In Wilnsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall.

Blaulicht Unfall in Wilnsdorf: 60-Jährige wird im Auto eingeklemmt

Wilnsdorf. Eine Autofahrerin ist in Wilnsdorf am Dienstag gegen einen Lkw gefahren, geriet darunter. Die Feuerwehr musste sie aus einem Auto-Wrack befreien.

Eine 60-jährige Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag in Wilnsdorf in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie war mit ihrem Auto gegen einen Lkw gefahren und geriet darunter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Gegen 15 Uhr befuhr die 60-jährige die BAB A 45 von Haiger-Burbach kommend in Fahrtrichtung Wilnsdorf. Nur wenige Meter vor der Anschlussstelle Wilnsdorf krachte die Fahrerin mit ihrem Smart gegen den Lkw. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 25 eingeflogen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Wrack und streute Bindemittel aus. Die 60-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf der Autobahn wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland