Die Freier Grunder Straße ist nach dem Unfall in Wilnsdorf-Wilden gesperrt.

Verkehr Unfall in Wilnsdorf: Auf geparktes Auto aufgefahren

Wilden. In Wilnsdorf fährt ein 43-Jähriger mit seinem Auto auf einen geparkten Wagen auf – das ist der Beginn einer unheilvollen Kettenreaktion.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend, 28. November, auf der Freier Grunder Straße (L 722) am Ortsausgang Wilden, zu dem Feuerwehr sowie Rettungsdienst alarmiert wurden.

Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Audi aus Wilnsdorf kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen-Salchendorf unterwegs. Am Ortsausgang von Wilden übersah er laut Polizeiangaben einen am Straßenrand geparkten BMW.

Freier Grunder Straße in Wilden gesperrt

Sein Wagen kollidierte mit dem Auto, das wiederum auf einen VW geschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audis des 43-Jährigen und kam mittig auf der Straße zum Stillstand. Die 40-jährige Beifahrerin in dem Audi wurde verletzt – der Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei nimmt den Unfall auf. Foto: Jürgen Schade

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. Die Ortsdurchfahrt war für etwa eine Stunde gesperrt.

