Die Schäden am Skoda sind beträchtlich.

Verkehr Unfall: Laster rauscht auf Skoda – Frau verletzt in Klinik

Vormwald. In Hilchenbach will ein Lkw an einem abbiegenden Auto vorbei fahren. Das geht schief. Eine Frau wird verletzt, der Sachschaden ist beträchtlich.

Bei einem Auffahrunfall auf der Vormwalder Straße im Hilchenbacher Stadtteil Vormwald ist am Mittwoch, 3. Mai, eine 30-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vor Ort war sie aus Richtung Hilchenbach gekommen und wollte auf Höhe der Nassauische Straße rechts in eine private Grundstückseinfahrt abbiegen. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer versuchte, mit seinem Gespann links an dem Pkw vorbeizufahren, prallte jedoch mit der rechten Front gegen den Skoda-Fabia. Dabei wurde unter anderem die Heckscheibe des Pkw zerstört.

Vormwalder Straße kurzzeitig voll gesperrt

An dem Auto entstand nach erster Einschätzung ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zur weiteren Untersuchung wurde die 30-jährige Autofahrerin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Da der Lastwagen die Vormwalder Straße blockierte, kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung. Anschließend leitete die Polizei den Verkehr an den beiden beteiligten Unfallfahrzeugen vorbei.

