Unfall: Mit Spiegel Frau (57) gerammt – und weitergefahren

Dreis-Tiefenbach. Eine Frau will in ihren Wagen steigen. Ein anderes Auto erwischt die 57-Jährige und verletzt sie. Der Fahrer jedoch stoppt sein Fahrzeug nicht.

Bei einem Verkehrsunfall im Netpher Stadtteil Dreis-Tiefenbach am Samstag, 23. September, ist eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Verursacher aber nicht an, sondern fuhr weiter.

Gegen 21.10 Uhr wollte eine 57-jährige Frau in ihren Pkw einsteigen. Der Wagen stand auf der Siegstraße in Fahrtrichtung Weidenau am rechten Fahrbahnrand. Als die Frau die Fahrertür öffnen wollte, kam von hinten ein Pkw heran und touchierte die 57-Jährige am Rücken und am Ellenbogen. Die Frau wurde verletzt. Angaben zu dem Pkw konnte sie nicht machen.

Polizisten stellen defektes Spiegelgehäuse sicher

An der Unfallstelle stellten Polizisten ein dunkelgrünes Spiegelgehäuse von der rechten Seite eines Pkw sicherstellen. Es dürfte sich um ein Fahrzeugteil des Unfallwagens handeln, vermuten die Beamten. Weitere Recherchen ergaben, dass das Gehäuse von einem VW Golf III oder einen VW Vento stammen dürfte. Möglicherweise hat der Fahrer die Kollision nicht bemerkt und konnte die Unfallbeschädigung dem Ereignis nicht zuordnen.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02732/909-0.

