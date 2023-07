Netphen-Salchendorf. Das eine Fahrzeug über zwei Tonnen schwer, das andere weniger als eine Tonne: Bei einem Unfall in Netphen-Salchendorf wird eine Frau verletzt.

Ein schwerer Mercedes-Geländewagen (mehr als zwei Tonnen Gewicht) und ein Fiat-Kleinwagen (weniger als eine Tonne) sind am Samstag auf der Frankfurter Straße/L 729 in Netphen-Salchendorf kollidiert. Eine Frau wurde bei dem Unfall verletzt.

Die Fahrerin des Mercedes (42) war gegen 10.30 Uhr von Deuz auf der L 729 Richtung Salchendorf unterwegs und verlor in einer scharfen Rechtskurve, kurz vor dem Friedhof, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Der Geländewagen geriet auf den Grünstreifen, drehte sich, rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Fiat 500, an dessen Steuer eine 45-jährige Frau saß. Deren Beifahrerin (20) wurde beim Zusammenprall verletzt, per Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab.

Am Fiat entstand Totalschaden und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen, am Mercedes hoher Sachschaden. Die L 729 war zeitweise voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

