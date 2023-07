Unfall Neunkirchen: Betrunkener flieht mit offenen Airbags

Struthütten. Betrunken rammt ein Autofahrer in Neunkirchen einen Pkw. An der Flucht hindern ihn nicht einmal die ausgelösten Frontairbags vor seiner Nase.

Ein 39-Jähriger rammt mit seinem VW Polo in der Tannenstraße in Neunkirchen-Struthütten frontal ein geparktes Autos – und fährt dann mit ausgelösten Frontairbags davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Fahrerlaubnis hatte nicht, dafür aber deutlich zu viel getrunken.

Zu der Unfallflucht kam es in der Nacht zu Dienstag, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist. Zeugen hatten den Knall gehört. Sie schauten sofort nach und konnten das Kennzeichen des Polos ablesen. Die Beamten trafen den Fahrer samt Fahrzeug schließlich an dessen Wohnanschrift an. Der Mann gab an, in Herdorf in einer Bar zahlreiche Gläser Bier getrunken zu haben. Anschließend wollte er einen Bekannten nach Hause bringen. „Der Bierkonsum bestätigte sich bei dem durchgeführten Atemalkoholtest“, schreibt die Polizei. „Dieser fiel deutlich positiv aus.“

Neunkirchen: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Der Unfallflüchtige musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde eine Blutentnahme vorgenommen. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 7.000 Euro liegen. Den Unfallflüchtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

