Unfall: „Schwarz vor Augen“ – Auto fliegt aus Kurve

Als ihm schwarz vor Augen wird, verliert ein Mann die Kontrolle über sein Auto. Er wird verletzt, jede Menge Blech ist nun Schrott.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 41-Jähriger am Mittwoch, 15. November, mit seinem Pkw auf der Konrad-Adenauer-Straße in Mudersbach in Richtung Freudenberg unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge plötzlich schwarz vor Augen wurde.

Das Auto kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst auf das Heck eines geparkten Pkw auf. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen kleinen Baum geschoben, der abbrach. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt, beide Autos sind total beschädigt, so die Polizei.

