Siegen: Stauende – Autofahrer nach Unfall auf A 45 tot

Siegen. Ein Autofahrer fährt auf der A 45 in Siegen auf ein Stauende auf. Der Fahrer wird eingeklemmt und erliegt seinen Verletzungen, so die Polizei.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen und unter Reanimationsbedingungen musste am Donnerstagnachmittag, 24. Februar, nach einem Unfall auf der A 45 ein Autofahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 31-Jährige erlag wenig später seinen Verletzungen, teilt die Polizei mit.

Zwischen der Raststätte Siegerland West und der Abfahrt Siegen/Netphen in Fahrtrichtung Süden hatte sich ein Stau gebildet. Als letztes Fahrzeug stand dort ein Lastwagen mit Anhänger und mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr der Fahrer eines VW Golf mit hoher Geschwindigkeit in den Lastwagenanhänger, durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in die Böschung geschleudert.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und war in dem stark beschädigten Wagen eingeklemmt, die Feuerwehr Siegen setzte schweres Bergegerät ein, um ihn zu befreien. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Süden war für über eine Stunde voll gesperrt.

Drohne aus Dortmund macht Aufnahmen aus der Luft

Spezialisten des Verkehrsunfall-Teams des Polizeipräsidiums Dortmund ermittelten am Unfallort und setzten für Luftaufnahmen eine Drohne ein.

Um schneller voran zu kommen, nutzten der Fahrer eines 7,5-Tonners und eine Golf-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Frankfurt die Rettungsgasse. Die Polizei leitete Verfahren ein.

