Unfall Siegen: Balken auf HTS – Frau mit Dreadlocks gesucht

Geisweid. Ein Smart kann einem Balken auf der HTS in Siegen nicht ausweichen. Ein Laster hat ihn verloren, an dessen Steuer eine Frau mit Dreadlocks saß.

Ein Smart ist am Dienstag, 17. Mai, auf der HTS in Siegen über einen Holzbalken gefahren und beschädigt worden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin hat die Unfallstelle unerlaubterweise verlassen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war eine 35-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Smart zwischen den Anschlussstellen Weidenau und Geisweid in Richtung Kreuztal unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand stand ein brauner Transporter. Die Ladetüren des Lkw waren geöffnet. Im Inneren befanden sich Holzbalken. Ein weiterer Balken lag auf der rechten Fahrspur der HTS.

Frau hält an Bushaltestelle an Weidenauer Straße

Die 35-Jährige konnte nicht nach links ausweichen, auch das rechtzeitige Bremsen misslang. Die Frau überfuhr das Hindernis. Die Smart-Fahrerin verließ die HTS an der nächsten Ausfahrt und hielt auf der Weidenauer Straße an einer Bushaltestelle an, um die Polizei zu verständigen. Am Smart war eine Felge beschädigt und ein Hinterreifen platt.

Auf der HTS stellten die Ordnungshüter fest, dass der Transporter bereits weitergefahren war. Ein Kennzeichen liegt nicht vor. Die Geschädigte indes gab an, dass es sich um eine Fahrerin am Steuer des Transporters gehandelt haben soll. die Frau hat demnach braune Haare, die zum Zopf gebunden waren, gegebenenfalls Dreadlocks.

Hinweise zu der Fahrerin und dem braunen Transporter nimmt die Polizei unter 02732/909-0 entgegen.

