Unfall Siegen: Drei Verletzte bei schwerem Crash auf der HTS

Zwei Autos waren nach dem Unfall auf der HTS in Siegen nicht mehr fahrbereit.

Siegen. Auto fährt in Siegen auf die HTS und zieht direkt nach links – andere Autofahrer steigen in die Eisen, es kommt zur Kollision. Mehrere Verletzte

Wegen eines Verkehrsunfalls war die Hüttentalstraße am Donnerstag, 10. März, zwischen den Anschlussstellen Siegen-Rinsenau und Siegen-Mitte in Richtung Siegen voll gesperrt. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, eine von ihren schwer.

Wie die Polizei vor Ort erklärte, sei ein bisher unbekanntes Auto an der Auffahrt Rinsenau wahrscheinlich auf die HTS aufgefahren und gleich auf die linke Fahrspur gezogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten einige Autofahrer abbremsen. So auch ein Opel-Fahrer, auf dessen Heck ein Seat-Fahrer prallte. Beide Fahrzeuge drehten sich mehrfach. Der Seat kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Opel schleuderte noch rund 100 Meter weiter und prallte dann gegen einen Lastwagen.

Die Verletzten wurden mit mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Nachdem die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt worden waren, reinigte der Landesbetrieb Straßen NRW die Fahrbahn. Die Feuerwehr rückte ebenfalls an die Unfallstelle aus, da an beiden Autos Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Die Feuerwehr Siegen rückt zur Unfallstelle auf der HTS aus, weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Foto: Kai Osthoff

