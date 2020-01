Siegen/Südtirol. Unter den sieben Todesopfern des schweren Unfalls in Luttach ist auch ein 22-jähriger Mann aus Siegen. Das bestätigt die Siegener Polizei.

Unfall: Siegener stirbt bei Alkoholfahrt von Luttach

Eines der Opfer des schweren Unfalls von Luttach stammt aus Siegen. Das bestätigte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein unserer Redaktion am Montag, 6. Januar.

Die italienischen Behörden hatten am Mittag die insgesamt sechs Todesopfer des Unfalls von der Nacht zu Sonntag identifiziert: Sieben junge Erwachsene aus NRW waren beim Überqueren einer Straße in Südtirol getötet worden, als ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss mit hohem Tempo in die Gruppe gefahren war.

Hobbyfußballer mit Zweitwohnsitz in Siegen

Wie das öffentlich-rechtliche italienische Fernsehen berichtet, handelt es sich bei dem Siegener um einen 22-jährigen Mann. Laut Kreispolizeibehörde hatte der junge Mann, der beim TSV Siegen in der zweiten Mannschaft Fußball spielte, noch einen Zweitwohnsitz in Siegen und lebte ansonsten in Osnabrück.

