Unfall: Stau auf der HTS zwischen Siegen und Weidenau

Siegen. Im Berufsverkehr brauchen Siegener auf der HTS am Donnerstagmorgen Geduld. An der Abfahrt Sieghütte hat es gekracht.

Rund 10.000 Euro Sachschaden und erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Hüttentalstraße (HTS) in Höhe der Auffahrt Sieghütte.

Nach Auskunft der Polizei war ein 48-jähriger Fahrer eines VW in Richtung Kreuztal unterwegs. In Höhe der Auffahrt musste er verkehrsbedingt abbremsen. Diese Situation erkannt wohl ein 28-jähriger Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sich beide Fahrzeuge verkeilten.

Kurzzeitig wird die HTS Richtung Kreuztal gesperrt

Während der Verkehr, wenn auch mit erheblichem Rückstau bis weit über die Auffahrt City-Galerie, langsam an der Unfallstelle vorbeilaufen konnte, musste die HTS im Rahmen der Bergung kurzzeitig gesperrt werden. Grund war, dass sich die Autobatterie des VW entladen hatte. Überbrückungshilfe leistete kurzerhand der Abschleppunternehmer. Während der VW noch bis zur nächsten Werkstatt eigenständig weiterfahren konnte, musste der total beschädigte Opel abgeschleppt werden.

Auf rund 10.000 Euro schätzt die Polizei den Gesamtschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

