Unfall: Vorfahrt missachtet – Auto schleudert über Kreuzung

Deuz. In Netphen kommt es zu einer Kollision zweier Autos, die für beide Fahrer überaus schmerzhaft ist.

Mit erheblichen Verletzungen ist am Montag, 30. Oktober, eine 54-jährige Pkw-Fahrerin in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach Auskunft der Polizei war ein 34 Jahre alter Autofahrer aus der Waldstraße in Deuz gekommen und wollte nach links in die Kölner Straße in Fahrtrichtung Netphen abbiegen. Offenbar missachtete er die Vorfahrt der 54-jährigen, die in Richtung Deuz unterwegs war.

Polizei: 34-Jähriger wird leicht verletzt

Auf der Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge. Der Pkw des 34-jährigen schleuderte zudem in eine Böschung. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen des Unfalls wurde der Verkehr aus Fahrtrichtung Netphen über die Waldstraße abgeleitet. Es entstand hoher Sachschaden.

