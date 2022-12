Uni-Expedition: Was macht die Christbaumkugel im Windkanal?

Siegen. 19 Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf ein MINT-Studium vor. Ihnen wird ein spannendes Programm geboten.

Wie wird Essigessenz mit Natronlauge titriert? Was ist eine konduktometrische Titration, was eine thermometrische Titration? Wie wird die Windgeschwindigkeit in einem Windkanal mit Hilfe einer Christbaumkugel ermittelt? Antworten auf diese und weitere Fragen bekamen 19 Schülerinnen und Schüler des Programms „MINToringSi – Studierende begleiten Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in ein MINT-Studium“, als sie die Universität Siegen besuchten und die anderen Teilnehmenden des Programms kennenlernten.

Wie sauer sind Zitrusfrüchte?

Vor Ort begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler vom MINTorenteam Désirée Schütz, Johannes Daub und Dr. Thomas Reppel, der in diesem Jahr eine Doppelrolle einnimmt. Neben seiner Tätigkeit als MINTor fungiert Dr. Thomas Reppel als MINToringSi-Betreuer für die Universität Siegen. Betreuerin für die Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein ist Julia Förster, die ebenfalls am Kennenlerntag vor Ort war. Nach einer kurzen Einführung durch das MINToren- und Betreuerteam ging es für die Teilnehmenden ins Labor des Science Forums der Universität Siegen.

Dr. Udo Führ (rechts) lässt die MINTees den Säuregehalt verschiedener Zitrusfrüchte bestimmen. Foto: Julia Förster

Dort lernten die MINTees in praktischen Versuchen den Bereich der Chemie kennen. Dr. Udo Führ und sein Team brachten den MINTees näher, wie die Titration von Essigessenz mit pH-Wert-Messung abläuft. Den Säuregehalt verschiedener Zitrusfrüchte zu bestimmen, war eine weitere Aufgabe, die die MINTees mit Hilfe eines Experiments lösen mussten. Nach dem Besuch des Science Forums stand eine Unirallye auf der Tagesordnung. Eingeteilt in drei Gruppen galt es, Fragen zu den Uni-Campus Adolf-Reichwein-Straße, Hölderlin-Straße und Paul-Bonatz-Campus zu beantworten. Allgemeine Fragen, wie etwa eine Frage zum vollständigen Namen der Universität in den ersten 31 Jahren ihres Bestehens oder eine Frage zur E-Learning-Plattform rundeten die Rallye ab.

Windgeschwindigkeit ermitteln

Ein weiteres Highlight dieser halbtägigen Veranstaltung war für alle der Besuch des Windkanals am Paul-Bonatz-Campus. Diesen Kanal zeigte Dipl.-Ing. Alexander Bald, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Laborleiter am Lehrstuhl für Strömungsmechanik arbeitet, den Teilnehmenden. Vor Ort sollten die MINTees durch die Auslenkung einer Weihnachtsbaumkugel die Windgeschwindigkeit im Windkanal ermitteln.

Dipl.-Ing. Alexander Bald lässt die MINTees die Windgeschwindigkeit im Windkanal bestimmen. Dazu wurde eine Weihnachtsbaumkugel benötigt. Foto: Julia Förster

Gegen Ende der Veranstaltung wurde die Siegergruppe der Unirallye ausgezeichnet. Gewonnen hat das Team von MINTor Thomas Reppel. Seine Gruppe durfte sich über einen Buchgutschein freuen. Abgerundet wurde der Kennenlerntag mit einem gemeinsamen Besuch im Restaurant „Gartenhaus“ in Weidenau.

Zum Schluss der Kennenlernveranstaltung des neuen MINToringSi-Jahrgangs zogen die Programmbetreuer Dr. Thomas Reppel und Julia Förster ein positives Fazit: „Durch den Kennenlerntag sollten sich die MINTees nicht nur untereinander kennenlernen, sondern auch einen ersten Einblick in Bereiche der Universität erhalten. Daher haben wir den Besuch von Science Forum und Windkanal ermöglicht.“

Die Teilnehmenden des MINToringsSi-Jahrgangs 2022 lernen sich untereinander sowie Teilbereiche der Universität Siegen kennen. Foto: Julia Förster

Projekt von Uni und Metallindustriellen

Die Veranstaltung ist Bestandteil von MINToringSi, einem gemeinsamen Programm des Verbandes der Siegerländer Metallindustriellen (VdSM), der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität Siegen und der Bezirksregierung Arnsberg. Ziel ist es, angehende Abiturientinnen und Abiturienten bei ihrer Studienorientierung in einem MINT-Fach (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu unterstützen und den Übergang an die Hochschule in den ersten Semestern zu begleiten.

