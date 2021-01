Uni Siegen: Energie sparen dank künstlicher Intelligenz

Siegen Die Europäische Union fördert eine Graduiertenschule an der Universität Siegen mit 500.000 Euro. Geforscht wird in Privathaushalten.

Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen an der Universität Siegen erforschen, wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Energie in Privathaushalten einzusparen. Dafür stellt die Europäische Union der Uni 500.000 Euro für den Aufbau einer Doktorandenschule zur Verfügung.

Die Beteiligten sollen binnen vier Jahren "innovative Ansätze finden, damit Algorithmen für

das Energiesparen im eigenen Zuhause" von den Nutzerinnen und Nutzern akzeptiert werden, wie einer Mitteilung der Uni Siegen zu entnehmen ist. „Technik darf nicht den Menschen kontrollieren – sondern umgekehrt. Deshalb erforschen wir, wie wir die Kompetenzen von künstlicher und menschlicher Intelligenz zusammenbringen, um den häuslichen Energieverbrauch zu senken", sagt Prof. Dr. Gunnar Stevens, Verbraucherinformatiker und Leiter der neuen Graduiertenschule. "Dabei setzen wir bei den häuslichen Konsumpraktiken an."

Universität Siegen: Elektrogeräte im Haushalt optimal kontrollieren

Das Team will erforschen, wie Verhaltensmuster erkannt werden können, um diese an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückzuspielen, die Kontrolle von Geräten im Haus zu optimieren und Vorschläge zur sinnvollen Modernisierung von Haus und Gerätepark abzuleiten, heißt es weiter. Die Graduiertenschule wird innerhalb des Marie-Skłodowska-Curie-Programms der Europäischen Union gefördert.

An dem Forschungsvorhaben sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Dänemark, Deutschland, Schweden, Großbritannien und Griechenland beteiligt. Darunter sind weitere sechs Forschungseinrichtungen: das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik, die University of Strathclyde, die University of East Anglia, die Aalborg University, das KTH Royal Institute of Technology und die National Technical University of Athens. Außerdem sind die IT- Unternehmen Plegma Labs und Intracom SA Telecom Solutions dabei. Das Projekt wird insgesamt mit 4,1 Millionen Euro gefördert, wovon die Universität Siegen rund ein Achtel erhält.

Uni Siegen: Energiewende erfordert veränderte Stromerzeugung und niedrigeren Verbrauch

Die Graduiertenschule ist Anfang Januar mit 15 Doktorandinnen und Doktoranden, zwei davon an der Universität Siegen, gestartet. „Als Gesellschaft sind wir gefordert, die Energiewende nicht nur in der Stromerzeugung zu schaffen, sondern auch den Verbrauch von Strom zu optimieren", sagt Christina Pakusch, die zusammen mit Dr. Timo Jakobi die Graduiertenschule koordiniert. Intelligente Algorithmen könnten Menschen dabei unterstützen, Strom zu sparen – sie müssten aber nachvollziehbar sein und nicht abstrakt bleiben. Pakusch: "Das ist unsere zentrale Herausforderung.“

Dafür werden in Deutschland, Großbritannien und Schweden sogenannte Living Labs aufgebaut. Hier untersuchen die Forscherinnen und Forscher in realen Haushalten, wie die Menschen Energie

verbrauchen und wo es Potenzial beim Energiesparen gibt. Dabei sollen Daten gesammelt werden, die die Basis für die künstliche Intelligenz und die Entwicklung erster Prototypen bilden.

Künstliche Intelligenz informiert Nutzer über Energie-Verschwendung

Die künstliche Intelligenz könnte zum Beispiel Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auffordern, das Licht auszuschalten, "weil sie genau weiß, dass sie gleich für fünf Stunden auf der Arbeit sein werden", gibt Gunnar Stevens ein Beispiel. Auf Wunsch könnte die KI diese Entscheidung sogar selber treffen und das Licht direkt abstellen.

Die Nachwuchsforscherinnen und -forscher werden mehrere Forschungsaufenthalte bei den Partnerinstitutionen absolvieren. Darüber hinaus sind sechs Schulungstreffen bei den jeweiligen Partnern und eine gemeinsame Abschlussveranstaltung geplant.

