Uni Siegen: Essen in der Mensa wird wieder billiger

Siegen. Gute Nachrichten für Siegener Studenten: Was in der Mensa teurer werden sollte, wird nicht teuerer. Was teurer ist, soll wieder billiger werden.

Die NRW-Landesregierung stellt den Studierendenwerken für das Jahr 2023 einen Sonderzuschuss zum Ausgleich der Mehrkosten aus gestiegenen Einkaufspreisen in der Hochschulgastronomie zur Verfügung.

Alle Preissteigerungen, die das Studierendenwerk Siegen in seinen Gastronomiebetrieben im Jahr 2023 bereits vorgenommen hat oder noch hätte vornehmen müssen, können dadurch rückgängig gemacht oder ausgesetzt werden, teilt das Studierendenwerk mit. Für das Mensaessen und die Zwischenverpflegung – zum Beispiel belegte Brötchen – bedeutet das, dass die Preise im Jahr 2023 stabil bleiben.

Die Mehrkosten, die das Studierendenwerk aufgrund der massiv gestiegenen Lebensmittelpreise (vor allem bei Fleisch und Fisch) aktuell stark belasten, müssen dank des Zuschusses nicht an die Studierenden weitergegeben werden.

Studierendenwerk Siegen garantiert stabile Preise für 2023

Die Preise für die warme Mittagsverpflegung im Bistro am Campus Adolf-Reichwein-Straße (AR) und im Food Court am Campus Unteres Schloss (US), die in 2023 bereits erhöht wurden, werden für die Studierenden im Juni auf das Niveau von Ende 2022 abgesenkt.

Das Studierendenwerk wird die Preisreduktion, die dank des Zuschusses des Wissenschaftsministeriums NRW umsetzt werden kann, für die Studierenden entsprechend kenntlich machen. Durch die zusätzlichen finanziellen Mittel könne das Studierendenwerk Siegen stabile Preise für 2023 garantieren, heißt es.

