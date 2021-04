Uni Siegen: Forscherteam arbeitet an Schnelltest für MRSA

Siegen. Antibiotikaresistente Bakterien sind weltweit ein Gesundheitsproblem. Ein Team der Uni Siegen arbeitet an der Entwicklung eines Schnelltests mit.

Wie wichtig in der medizinischen Diagnostik gut funktionierende Schnelltests sind, führt aktuell die Corona-Pandemie vor Augen. Solche Tests sind jedoch noch nicht für alle Arten von Krankheitserregern vorhanden. Im Rahmen des Projekts NAPARBA forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Siegen gemeinsam mit Partnern des Indonesischen Instituts der Wissenschaften (LIPI) und der Universität Koç (KocU) in der Türkei an einem neuen Ansatz, um schnell antibiotikaresistente Bakterien nachweisen zu können. Die Entwicklung eines Prototyps des Schnelltests ist für 2023 geplant.

„Antibiotikaresistente Bakterien gelten heute weltweit als eines der größten Gesundheitsprobleme. Dabei handelt es sich in der Regel um den methicillinresistenten Staphylococcus aureus (MRSA)“, erklärt Prof. Dr. Holger Schönherr, der das Projekt am Center for Micro- and Nanochemistry and Engineering (Cµ) der Universität Siegen koordiniert. Entsprechend groß ist der Bedarf an neuen antimikrobiellen Wirkstoffen und an schnellen Nachweis-Möglichkeiten.

Forscher der Universität Siegen entwickeln neuartigen Schnelltest für MRSA

Screening-Methoden nach dem Stand der Technik seien jedoch in der Regel teuer, erforderten Laboreinrichtungen sowie geschultes Personal und würden nicht flächendeckend eingesetzt, um beispielsweise gezielte Antibiotikagabe zu ermöglichen, wie einer Mitteilung der Uni zu entnehmen ist. „Im Rahmen unseres Forschungsprojektes NAPARBA entwickeln wir einen neuartigen Schnelltest, der sowohl bestimmte Bakterien als auch deren Resistenz gegen Antibiotika nachweisen soll“, sagt Holger Schönherr. NAPARBA steht für nanopartikelbasierte Point-of-care Detektion Antibiotika-resistenter Bakterien.

„Von der Handhabung her funktioniert dieser ähnlich wie ein Antigentest. Man nimmt hierzu einen Abstrich beispielsweise in der Nase oder von einer Wunde.“ In einer Flüssigkeit docken anschließend spezielle Nanopartikel an die DNA der Bakterien an. Hierzu nutzen die Forschenden effizient leuchtende Nanoteilchen mit magnetischen Eigenschaften. Diese werden zur Anreicherung in der Lösung genutzt und erbringen den Nachweis pathogener Bakterien wie MRSA. So können zukünftig innerhalb weniger Minuten Bakterien und deren Resistenz nachgewiesen werden, die bei Patienten gesundheitliche Probleme verursachen können, heißt es weiter.

Universität Siegen: Neuartiger Test auf MRSA wird überall einsetzbar sein

MRSA und andere Keime neigen unter anderem dazu, sich an Implantaten im Körper anzusammeln – etwa an künstlichen Herzklappen oder Gelenken, an Herzschrittmachern und Kathetern. Die Folgen einer Infektion reichen dabei von Hauterkrankungen über Entzündungen einzelner Organe bis hin zu einem Multiorganversagen bei einem toxischen Schocksyndrom.

„Der besondere Vorteil unseres nanopartikelbasierten Tests ist, dass er überall einsetzbar sein wird“, betont Holger Schönherr. „Er benötigt weder Strom noch technische Hilfsmittel und kann somit sowohl in der Krankenhausaufnahme als auch in entlegenen Regionen und in Entwicklungsländern genutzt werden und somit Aufschluss über die Verbreitung von resistenten Bakterien geben.“