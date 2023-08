Siegen. Eine Bauingenieurin ist Nachfolgerin des Philosophen Holger Burckhart an der Spitze der Uni Siegen. Was Prof. Reese mit der Hochschule vor hat:

Sie will ihr Büro einräumen und dann schnellstmöglich loslegen: Prof. Stefanie Reese ist die neue Rektorin der Universität Siegen. Die Hochschulwahlversammlung bestätigte die 58-Jährige am Dienstag, 8. August als Nachfolgerin von Holger Burckhart, der nach der eskalierten Rektorwahl im Januar die Uni Siegen interimsweise weiter geleitet hatte, während die Uni das erneute Verfahren zur Stellenbesetzung in die Wege leitete. 19 Bewerbungen waren eingegangen, sieben Kandidatinnen und Kandidaten wurden eingeladen, die Findungskommission entschied sich für eine „Einerliste“ mit Stefanie Reeses Namen darauf.

Die promovierte Bauingenieurin, derzeit Dekanin ihrer Fachfakultät an der RWTH Aachen, hatte am Morgen der Hochschulwahlversammlung und der interessierten Öffentlichkeit ihr Konzept zur Zukunft der Universität Siegen vorgestellt. 2035 sehe sie die Uni als international exzellente, regional verankerte Hochschule und bekräftigte damit im Wesentlichen den unter Holger Burckhart seit dessen Amtsantritt 2009 eingeschlagenen Weg, bei Nachschärfungen und Ergänzungen an einigen Stellen. „Ideen und Strategien in positive Veränderungen umsetzen, macht mir Freude“, sagt sie eingangs. Ihre Vision des „Hochschulmeers der Zukunft“: Während die renommierten Technischen Universitäten München und Aachen gemächlich auf ihren Bahnen schippern, kreuzt die schnelle und wendige Uni Siegen dazwischen. Das Bild dürfte dem passionierten Segler Holger Burckhart gefallen.

Prof. Reese, die sich selbst als erfahrene und erfolgreiche Wissenschaftsmanagerin mit zahlreichen hochrangigen Ämtern in der Vita bezeichnet, verstand es, sich gleichzeitig sachlich-nüchtern und nahbar-herzlich zu präsentieren. Gerade in solchen Vorstellungsrunden müssen Kandidatinnen auch die vielen Einzelinteressen der verschiedenen Gruppen berücksichtigen, gewissermaßen allen etwas versprechen und gleichzeitig niemandem etwas abschlagen. In ihrer Konzeptpräsentation hatte Stefanie Reese offenbar alle relevanten Punkte und Interessenslagen ausreichend berücksichtigt, die anschließende Fragerunde fiel überaus wohlwollend, Kritik an ihrem Konzept hingegen so gut wie komplett aus.

Die Hochschulwahlversammlung findet dieses Mal in der Aula des Lyz in Siegen statt. Foto: Hendrik Schulz

Das war insbesondere bei der vergangenen Hochschulwahlversammlung anders gewesen, als innerhalb der Wahlversammlung zwei Lager die Konfrontation suchten, um ihre Kandidaten durchzudrücken bzw zu verhindern. Dafür war die Uni Siegen über die Region hinaus gescholten worden. Stefanie Reese will nicht nur in ihrer Kommunikation aufs Integrieren und Verbinden setzen; mehrfach betont sie, immer als erstes mit den zuständigen Gruppen reden zu wollen und diese mitentscheiden zu lassen. Sie sagt mehrfach „hervorragend“ und „beeindruckend“ wenn sie über die Uni Siegen spricht und die Dinge, die es dort an ganz unterschiedlichen Stellen bereits gibt. Sie streichelt die Siegener Seele – als jemand, die viele deutsche und europäische Hochschulen und Universitätsstädte aus eigenem Erleben kennt –, will in die Stadt ziehen und sehr bald einem Tennisclub beitreten, auch für das Geigenspiel hat die passionierte Orchestermusikerin bereits Pläne. Das kommt an, der Applaus ist mehr als höflich, aus dem Publikum wird mehrfach Dank geäußert für den „inspirierenden und realitätsnahen Vortrag“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland