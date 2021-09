Uni Siegen: Mit Hightech gegen Prostatakrebs vorgehen

Zeit ist auch bei der Behandlung von Prostatakarzinomen ein wichtiger Faktor, so die Forscher in Siegen. (Symbolbild)

Siegen. Um Prostatakarzinome schneller zu können, untersuchen Fachleute der Uni Siegen die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Radiologie.

Der Name des Projektes von der Hochschule in Siegen und dem auf digitale Lösungen im Medizinsektor spezialisierten Unternehmen Gemedico lautet Pairads.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

„Ziel von Pairads ist es einerseits zu untersuchen, wie sich KI bestmöglich in die Arbeitspraxis von Radiologinnen und Radiologen integrieren lässt“, sagt Prof. Dr. Volkmar Pipek, Leiter der Professur Computerunterstützte Gruppenarbeit und Soziale Medien an der Universität Siegen.

+++Lesen Sie auch: Mit „ArtemisTM“ gegen Prostatakrebs+++

„Darüber hinaus möchten wir herausfinden, welche Merkmale eines Prostatakarzinoms mithilfe von Algorithmen am besten erkannt, visualisiert und bewertet werden können.“ Dabei werde der Bereich der Human-Centered-AI erforscht, also Bedürfnisse und Erwartungen, die reale Benutzer an die Künstliche Intelligenz haben, sodass sie unterstützt werden können.

Siegener Experten: Diagnose gilt als recht komplex

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kooperieren mit verschiedenen Radiologien in Deutschland, die sich bei der Befundung an einem Standard von definierten Merkmalen orientieren. „Die Befundung eines Prostatakarzinoms gilt als recht komplex, sodass häufig zwei Radiologen eingesetzt werden. Dabei werden oft gewisse Schemata verwendet, in dem Falle handelt es sich um den Pirads-Standard, an dem sich die Radiologen orientieren“, so Projektleiterin Sheree Saßmannshausen.

„Wie genau sie vorgehen, werden wir uns in der Feldforschung anschauen und reale Daten erheben und analysieren.“

Das Forschungsprojekt ist im August 2021 gestartet, hat eine Laufzeit von knapp zweieinhalb Jahren und wird größtenteils vom Bundesbildungsministerium für Bildung gefördert. Insgesamt steht eine Fördersumme von rund 580.000 Euro zur Verfügung. Anders als bei bereits durchgeführten Forschungsprojekten steht bei Pairads die bestmögliche Integration der Assistenzsysteme in den radiologischen Alltag im Vordergrund.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland