Uni Siegen prämiert Kinderbuch: „Werwolf wider Willen“

Gebannt verfolgen die Grundschüler*innen die Geschichte des Jungen Will, der sich immer wieder unfreiwillig in einen Werwolf verwandelt.

Siegen. Die Geschichte von Willi, der zum Werwolf wird, hat der Jury der Uni Siegen gefallen – und den Kindern der Spandauer Schule auch.

Der Siegener Preis für Erstleseliteratur (SPELL) der Uni Siegen geht in diesem Jahr an den Autor Rüdiger Bertram und die Illustratorin Ka Schmitz für ihr gemeinsames Kinderbuch „Werwolf wider Willen“.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Immer, wenn er nass wird, wird Will zu einem Werwolf. Für ihn ist das ein Problem, denn als Werwolf-Welpe macht er regelmäßig Dummheiten, die ihm im Nachhinein leidtun. Zum Glück hält sein Freund Tim fest zu ihm und hilft ihm, das angerichtete Unheil wieder gut zu machen. Das Kinderbuch „Werwolf wider Willen“ erzählt von kindlichen Wutausbrüchen und dem Außer-Kontrolle-Geraten von Emotionen. Der Autor Rüdiger Bertram und die Illustratorin Ka Schmitz sind dafür jetzt vom Germanistischen Seminar der Uni Siegen mit dem Siegener Preis für Erstleseliteratur (SPELL) ausgezeichnet worden.

Zur Preisverleihung kamen beide an die Siegener Spandauer Schule: Vor 200 Schülerinnen und Schülern las Bertram aus dem Buch vor – während Illustratorin Ka Schmitz live auf der Bühne ihre Zeichenkünste zeigte. So entstanden während der Geschichte großformatige, farbige Zeichnungen von Will und dem Werwolfwelpen, die bei den Kindern für jede Menge Begeisterung und Applaus sorgten.

In ihrer Laudatio dankte Dr. Nadine Schmidt vom Germanistischen Seminar dem Autor und der Illustratorin für ihr „spannendes, actionreiches und lustiges“ Buch: „Als Jury hat uns besonders gefallen, dass Will und sein Freund Tim so gut zusammenhalten und immer eine Lösung finden. In dem Buch geht es um Freundschaft und um Emotionen, die wir alle gut kennen – denn jeder ist mal wütend.“

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Wie magische Tiere Kindern Lust aufs Lesen machen +++

Zusammenspiel von Text und Bildern überzeugt

Zusammen mit ihrer Jury-Kollegin Dr. Jana Mikota hatte Schmidt „Werwolf wider Willen“ für den Preis ausgewählt. Überzeugt habe neben der guten Geschichte vor allem das Zusammenspiel aus Text und liebevoll ausgestalteten Bildern von Ka Schmitz, heißt es in der Laudatio. Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr ein Autor und eine Illustratorin gemeinsam mit dem SPELL-Preis ausgezeichnet.„Das ist mein allererster Preis für ein Buch überhaupt – ich bin total glücklich“, freute sich Illustratorin Ka Schmitz. „Der Preis bedeutet uns echt viel, denn Bücher für Erstleserinnen und Erstleser zu schreiben macht Spaß – ist aber auch gar nicht so einfach“, ergänzte Autor Rüdiger Bertram, der bereits zahlreiche Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat und zuletzt mit der Verfilmung seines Romans „Der Pfad“ einen großen Erfolg feierte. Der SPELL-Preis soll Bücher für Leseanfängerinnen und -anfänger in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Erstleseliteratur sei für die Leseförderung von herausragender Bedeutung, betont Dr. Jana Mikota: „Mit unserem Preis möchten wir dazu beitragen, die Lesekompetenz von Grundschulkindern zu stärken. Wie groß die Defizite in diesem Bereich sind, hat zuletzt auch wieder die IGLU-Studie gezeigt. Wir können diese dramatische Situation nicht einfach hinnehmen, sondern müssen dafür sorgen, dass Kindern literarisch hochwertige Erstlesebücher angeboten werden, die die Freude am Lesen wecken.“

Dass die Lesefreude an der Spandauer Grundschule bereits erfolgreich geweckt wurde, war bei der Preisverleihung deutlich zu spüren. Eine Woche lang hatten sich die Kinder und ihre Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen einer Projektwoche mit der „Abenteuerreise Lesen“ beschäftigt. Für die Preisverleihung hatten die Kinder ein Lied über das Lesen eingeübt. Das Schulorchester untermalte die Veranstaltung mit mehreren Musikbeiträgen. Als „Dankeschön“ bekam jede Klasse ein von Rüdiger Bertram und Ka Schmitz signiertes Exemplar des Preisträgerbuchs.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland