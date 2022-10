Uni Siegen: Psychotherapie für Kinder hat noch freie Plätze

Siegen. Die Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Uni Siegen hat derzeit freie Kapazitäten für Kinder und Jugendliche. Hier gibt’s die Kontaktdaten.

Für ambulante Therapien für Kinder und Jugendliche hat die Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Uni Siegen aktuell noch freie Plätze. Das Angebot, das es seit diesem Jahr gibt, ist auf eine Zielgruppe vom Kindergartenalter bis zum 21. Lebensjahr ausgerichtet.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Interessierte Personen müssen keine Uni-Angehörigen sein, um das Angebot nutzen zu können – es steht allen Menschen in der Region zur Verfügung“, heißt es ausdrücklich in einer Mitteilung. In Anspruch nehmen können es alle Kinder, Jugendlichen sowie deren Eltern, die gesetzlich oder privat versichert sind. Die telefonischen Sprechzeiten für den Erstkontakt finden dienstags von 15 bis 16 Uhr und donnerstags von 10 bis 11 Uhr unter 0271/740-5550 statt.

Universität Siegen: Psychotherapie für Kinder mit Ängsten, Depressionen, Essstörungen

Während der Corona-Pandemie seien psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen vermehrt aufgetreten, berichtet Prof. Dr. Tim Klucken, Direktor der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz der Uni Siegen und Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie. Zum Beispiel zeigten Studien der Krankenkassen, dass depressive Symptome, wie Antriebslosigkeit, Reizbarkeit und Niedergeschlagenheit oder auch Angstsymptome stark zugenommen hätten. Aber auch Essprobleme oder ein (zu) exzessiver Gebrauch von Medien – etwa Computerspielen – würden aktuell in der Hochschulambulanz behandelt.

+++ Passend zum Thema: Siegen: Ambulante Psychotherapie für Kinder und Jugendliche +++

„Wichtig zu betonen ist jedoch, dass nicht bei jedem Problem direkt eine langfristige Psychotherapie notwendig ist“, sagt Tim Klucken. „Manchmal reichen auch wenige Gespräche und eine gute Aufklärung aus.“ Behandelt werden in der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz alle psychischen Störungen und Probleme, zum Beispiel starke Ängste, Essstörungen, Schlafprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten. „Möglich wird das Angebot für Kinder und Jugendliche durch eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit langjähriger Berufserfahrung“, heißt es abschließend.

Weitere Informationen: www.pha.uni-siegen.de

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland