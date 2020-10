Uni: Siegener Physiker vermessen kosmische Strahlung neu

Siegen. In Argentinien forschen seit 15 Jahren auch Siegener Wissenschaftler an einem 3000-Quadratkilometer-Observatorium. Jetzt haben sie etwas entdeckt

In der Astroteilchenphysik ist langer Atem nötig. Seit mehr als 15 Jahren forschen Wissenschaftler der Universität Siegen in Argentinien am Pierre-Auger-Observatorium: Dort befindet sich das weltweit größte Experiment zur Beobachtung von Luftschauern – Teilchenschauer, die in der Erdatmosphäre durch kosmische Strahlung ausgelöst werden.

Welche Teilchen die Siegener Forscher in Argentinien untersuchen

Die Siegener Forscher haben sich auf die Teilchen im Universum spezialisiert, die eine kaum vorstellbare Energie haben. Kernfragen: Woher kommen diese Teilchen? Woher bekommen sie so viel Energie? Und was für Teilchen sind das eigentlich? Gemessen wurden sie erstmals in den 1960er Jahren.

Das Forscherteam hat jetzt am Observatorium erstmals eine bisher unentdeckte Eigenschaft im Energiespektrum der Teilchen nachweisen können – die Messung war die bisher genaueste des Energiespektrums bei den höchsten Energien, die Daten ermöglichen es, der Lösung des Rätsels ein Stück näher zu kommen, erklärt Prof. Markus Risse, Department Physik, Siegener Projektleiter in Argentinien. Kosmische Strahlung ist ein steter Strom hochenergetischer Teilchen aus dem All, dem die Erde permanent ausgesetzt ist. Das Energiespektrum der Teilchen beschreibt die Häufigkeit, mit der sie die Erde erreichen. Um die Strahlung zu verstehen, ist die Messung des Spektrums ein wichtiger Baustein.

Was die Wissenschaftler der Uni Siegen nun entdeckt haben

Das Energiespektrum sei überraschend „glatt“, so Dr. Marcus Niechciol, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe: Im Wesentlichen eine Gerade mit nur wenigen „Knicken“, an denen das Spektrum etwas steiler oder flacher wird. Durch die hochpräzise Messung wurde eine neue Struktur entdeckt, die gut zu Erklärungsansätzen passen könnte, laut denen die höchste Energie einer Teilchensorte proportional zur Teilchenmasse steigt.

Besonders an dieser Messung ist außerdem, dass sie zwar indirekt über Luftschauer erfolgt, aber dennoch sehr präzise ist. Das Energiespektrum wird gemessen, die Zusammensetzung der kosmischen Strahlung und auch ihre Zusammensetzung – die Suche nach möglichen Quellen der Teilchen kann nun eingeengt werden, sagt Prof. Risse. „Damit helfen wir, das Universum ein Stück besser zu verstehen.“

Wie das riesige Observatorium in der argentinischen Pampa funktioniert

Das Pierre-Auger-Observatorium in Malargüe, Argentinien, wird von etwa 400 Wissenschaftlern aus 17 Ländern betrieben und ermöglicht solch präzise Forschung überhaupt erst. Es besteht aus zwei unabhängigen Detektorsystemen: Ein Detektorfeld aus 1600 einzelnen Stationen, die alle mit 12.000 Litern hochreinem Wasser gefüllt sind. Teilchen aus dem Luftschauer erzeugen im Wasser kleine Lichtblitze, die gemessen werden können. Jede Station ist durch Solarzellen und Batterien vollständig autark und mit einer Kommunikationsantenne ausgestattet. Das Detektorfeld in der argentinischen Pampa ist 3000 Quadratkilometer groß – größer als das Saarland.

Generationen von Forschern beteiligt Um ausreichend Daten zu sammeln, brauchet es eine große Fläche und lange Messzeiten – mehrere Generationen von Siegener Wissenschaftlern haben schon in Argentinien geforscht. „Das Observatorium in Argentinien ist die weltweit beste Anlaufstation“, sagt Marcus Niechciol. Seit mehr als 15 Jahren könne man hier unter besten Bedingungen forschen. 2004 startete das Projekt mit Prof. Peter Buchholz vom Lehrstuhl für Experimentelle Teilchen-/Astroteilchenphysik, 2009 kam Prof. Risse dazu. Über die gesamte Zeit förderte das Bundesforschungsministerium das Projekt.

Es wird von 24 Teleskopen überblickt, mit denen die Atmosphäre in klaren, mondlosen Nächten beobachtet wird. Mit dem Detektorfeld kann der „Fußabdruck“ des Luftschauers am Boden beobachtet werden, während die Teleskope die Entwicklung des Luftschauers in der Atmosphäre messen können. Die Kombination beider Systeme ermöglicht die Messung des Luftschauers und damit indirekt des ursprünglichen Teilchens der kosmischen Strahlung.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.