Siegen Prof. Dr. Stefanie Reese tritt ihr Amt als Rektorin der Uni Siegen früher an als bisher geplant. Die Formalia wurden schneller erledigt.

Die neue Rektorin der Universität Siegen, Prof. Dr. Stefanie Reese, tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Holger Burckhart bereits im laufenden Jahr an. Wie die Uni mitteilt, wird der Stabwechsel an der Spitze bereits am 15. Dezember stattfinden – und nicht, wie bisher geplant, erst am 1. Januar.

Die Amtsübergabe „kann vorgezogen werden, da alle organisatorischen und formalen Aspekte des Wechsels geklärt sind und der Vertrag unterzeichnet ist“, heißt es weiter. Am 23. November 2023 werde Stefanie Reese ihre Ernennungsurkunde im Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. „Ich freue mich sehr auf den Beginn dieses neuen Kapitels – sowohl für die Universität Siegen als auch für mich persönlich“, sagt die künftige Rektorin. Sie habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche an der Uni geführt „und hatte die Gelegenheit, viele Menschen kennenzulernen und mich mit ihnen über zukünftige Entwicklungsperspektiven der Hochschule auszutauschen. Nun kann ich kaum erwarten, dass es auch offiziell losgeht.“

Universität Siegen: Suche nach neuer Rektorin gestaltete sich schwierig

Die Amtszeit von Holger Burckhart als Rektor lief regulär bis zum 30. September 2023. Die Universität hatte frühzeitig die Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin eingeleitet. Am 24. Januar 2023 scheiterte die Wahl, es erfolgte eine erneute Ausschreibung der Stelle. Die Hochschulwahlversammlung der Universität Siegen wählte Stefanie Reese am 8. August 2023 mit klarer Mehrheit als neue Rektorin. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Stefanie Reese ist bisher Dekanin der Fakultät für Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen und leitet das dortige Institut für Angewandte Mechanik.

