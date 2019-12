Nachwuchsförderung Universität Siegen vergibt Stipendien an 82 Talente

Siegen. 82 junge Menschen nahmen nun an der Uni Siegen ihre Stipendien-Urkunden entgegen. Außer der finanziellen gibt es auch ideelle Unterstützung.

Ihre offiziellen Stipendien-Urkunden nahmen nun 82 Studierende im Audimax der Universität Siegen entgegen. Sie werden als besondere „Talente in Bachelor- und Master-Phase durch den Studierendenförderfonds Siegen und durch Deutschlandstipendien unterstützt“, wie einer Mitteilung der Uni zu entnehmen ist.

Die Förderer kommen aus der Region. Prorektorin Prof. Dr. Alexandra Nonnenmacher überreichte die Urkunden und dankte den Förderern. „Dieses Förderprogramm ist etwas ganz Besonderes“, unterstrich sie. Alle Seiten würden profitieren: Die Stipendiatinnen und Stipendiaten durch Mentoring und finanzielle Unterstützung, die Stipendiengeber „durch wertvolle Kontakte“.

Den fördernden Unternehmen biete das Programm Gelegenheit, sich nachhaltig für die Qualifizierung des Nachwuchses zu engagieren und Talente schon früh zu fördern und kennenzulernen. In Absprache mit den Hochschulen könnten sie sich die Förderer zudem an der Gestaltung des Programms beteiligen und beispielsweise Stipendien für besonders nachgefragte Studiengänge ausloben.

Siegerland Mehr als gute Noten Stipendium ist lateinisch und bedeutet „Zahlung eines Betrages, Sold“. Stipendien sind Unterstützungsleistungen, die vom Stipendiengeber freiwillig erbracht werden. Oft müssen sich Kandidaten aktiv bewerben. In vielen Fällen wird dabei über gute Leistungen in den jeweiligen Fächern hinaus zusätzliches Engagement etwa im sozialen Bereich erwartet. Auch Künstler werden gelegentlich mit Stipendien gefördert.

Deutschlandstipendium

Das Deutschlandstipendien-Programm startete zum Wintersemester 2009/2010 an der Uni Siegen. „Es belohnt hervorragende Leistungen und eröffnet durch die Förderung neue Möglichkeiten für junge Menschen“, wie die Uni mitteilt. Die monatliche Stipendienhöhe beträgt 300 Euro für mindestens zwei Semester. Die Summe wird je zur Hälfte aus privaten und öffentlichen Mitteln finanziert. Um die staatliche Förderung zu erhalten, sei es die Aufgabe der Uni Siegen, zunächst Fördergelder von Privatpersonen, Stiftungen und Wirtschaft einzuwerben. Diese Mittel werden von der öffentlichen Hand aufgestockt.

Studienförderfonds Siegen

Der Verein Studienförderfonds Siegen hat zum Sommersemester 2008 seine Arbeit aufgenommen. Sein Zweck ist es, „begabte und motivierte Studierende der Universität Siegen in ihrem Werdegang zu unterstützen“, wie es weiter heißt. Dabei solle das Förderkonzept helfen, vorhandene Begabungen zu unterstützen „und damit nicht zuletzt den Hochschulstandort Siegen und die gesamte Region zu stärken“.

In der mittlerweile 13. Vergaberunde kann der Verein unter Vorsitz von Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart Stipendien im hochschuleigenen Stipendienprogramm fördern. Zielgruppe sind „leistungsstarke, sozial und gesellschaftlich engagierte Studierende, die aus den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen der Universität kommen“. Zusätzlich zur finanziellen Förderung werden Angebote im Rahmen eines Begleitprogramms gemacht, beispielsweise spezielle Kurse zur Erweiterung der so genannten Soft-Skills und Firmenbesuche für das „netzwerken“ in der Region.

Kontakte zur Siegerländer Wirtschaft aufbauen

„Sie geben den Studierenden damit ein Stück Unabhängigkeit, schaffen einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit und erhöhen die Chancengleichheit“, sagt Ira Dexling, Geschäftsführerin des Studienförderfonds Siegen. „Zugleich können Studierende bereits während des Studiums einen direkten Kontakt zur regionalen Wirtschaft aufbauen.“

Sie bedankte sich bei den Förderern für das herausragende Engagement in den vergangenen Jahren – nicht nur monetär, sondern vor allem auch ideell. „Sie, liebe Förderer, schenken Chancen“, so Dexling. Seit der Gründung des Studienförderfonds Siegen 2008 sind insgesamt gut 885 Stipendien vergeben worden.

