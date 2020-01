So lernen Siegener Studis in der Prüfungsphase

„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen!“, scheint das Motto vieler Studis zu sein. Die Vorlesungszeit neigt sich dem Ende zu und die Prüfungsphase steht an. Doch wie soll der Stoff der vergangenen vier Monate nachgeholt werden? Bulimielernen vielleicht? Also alles innerhalb kürzester Zeit in den Kopf zwängen, um dann zumindest bei der Prüfung mit Wissen zu glänzen? Oder ist es vielleicht doch besser, die Hausarbeit noch ein Semester zu schieben? Wir haben unterschiedliche Lerntypen genauer betrachtet.

1. Der faule Studi

Das bereits angesprochene kurzfristige „Alles-in-sich -reinzwängen“ ist eine beliebte Methode zahlreicher Studis. Wenn eine Klausur am Mittwoch geschrieben wird, dann starten diese Leute samstags oder sonntags und decken sich mit Energydrinks ein, um die Nächte durchzupauken. Die Folien und Inhalte sind bekanntlich online abrufbar. Diesen Studi trifft man dann meist spätabends in der Bibliothek oder frühmorgens mit geröteten Augen im Bus. „Ich habe die ganze Nacht durchgelernt und die Klausur ist in zwei Stunden“, ist dabei eine übliche Aussage. Zu empfehlen ist diese Methode jedoch nicht. Das kurzfristig angeeignete Wissen ist ebenso schnell wieder aus dem Gedächtnis verbannt, wie es hineingezwängt wurde. Damit kannst du vielleicht die Klausur bestehen, doch bringt der Erfolg für die Zukunft wenig, weil die Inhalte nicht im Langzeitgedächtnis bleiben.

2. Das fleißige Bienchen

Das Gegenteil dieses Lerntyps ist die kontinuierliche Mitarbeit. Dazu gehört die Studentin Marlene Karlsen, die leider in der Vergangenheit für ihre akribische Arbeit oft negativ angegangen wurde. „Ich fange meistens nach der ersten Sitzung an, mir Karteikarten zu schreiben, damit ich am Ende des Semesters nur noch wiederholen muss“, erzählt sie. Damit sind die Inhalte der Seminare prägnant zusammengefasst und lassen sich mit einer knappen Stunde Arbeitsaufwand pro Sitzung säuberlich geordnet am Anfang des Klausuren Marathons abrufen. Problematisch wird diese Methode, wenn zu viele Kurse belegt sind, berichtet Karlsen: „Ich hatte mal zwölf Kurse in einem Semester, weil ich im Jahr vorher längere Zeit krank war. Da ist es unmöglich, nach jeder Sitzung was zu machen.“ Die knapp bemessene Zeit wird durch Organisation ausgeglichen. Statt den Donnerstagabend in einer Kneipe oder bei Freunden zu verbringen, wird die Zeit für das kontinuierliche Lernen aufgewendet, damit sie nicht nur die Klausur besteht, sondern das Wissen langfristig im Kopf bleibt. Leider ist diese Form des Arbeitens sehr zeitaufwendig.





3. Der Teamplayer

Daher bietet sich eine simplere Methode an. Manchmal gibt es Mitschnitte von den Vorträgen oder von Dozenten geforderte Protokolle für nicht benotete Leistungen. Diese Mitschriften könnt ihr von anderen Studis erhalten oder über die gemeinsame Plattform Moodle austauschen. Die Arbeit teilt sich dadurch auf die Teilnehmer auf. Nebenbei kommst du mit deinen Kommilitonen ins Gespräch und vielleicht könnt ihr gemeinsam lernen. Dabei motiviert ihr euch gegenseitig und könnt Fragen zusammen beantworten. Auch eine Möglichkeit: Jeder Teilnehmer denkt sich dabei Fragestellungen aus, bevor ihr diese in einer Art Quiz beantwortet. Dabei lernst du nicht nur, sondern hast auch noch Spaß.

4. Die Kombination

Neben den genannten Methoden kannst du dir den Stoff für die Klausuren auch anders aneignen. Ich kann das Lernen mit Hörbüchern empfehlen. Auch wenn ich zusätzlich viel lese, höre ich auf dem Weg zur Uni Podcasts und Hörbüchern. Die Zeit vergeht dabei schneller, und ich habe die Möglichkeit, enorm viel zu hören, was ich nicht mehr lesen konnte. Gerade in der Literaturwissenschaft kann das dabei helfen, Standardwerke inhaltlich kennenzulernen. Je nach Buch ersetzt das allerdings nicht die Arbeit am Text.

Eine andere Methode sind Mindmaps, um deine Gedanken zu sortieren. Diese kannst du dann zum Beispiel an den Kühlschrank hängen, um das Thema immer wieder vor Augen zu haben. „Meine Karteikarten und Anmerkungen verteile ich dabei in der ganzen Wohnung, um stets einen Blick auf die Inhalte zu haben“, erzählt Marlene Karlsen, die auch mit Mindmaps arbeitet. Damit lernt sie kontinuierlich und die Antworten prägen sich fast automatisch in das Gedächtnis ein.

Was nun die beste Methode für dich ist, hängt vom eigenen Geschmack ab. Willst du eine Klausur nur bestehen, weil sie sich in deinem Stundenplan befindet und dir für die Zukunft keinen Mehrwert bringt? Dann kannst du auf die erste Methode zurückgreifen. Wenn du dich aber kontinuierlich weiterbilden möchtest, solltest du auf eine andere Art lernen, um im Idealfall sogar noch Spaß dabei zu haben.