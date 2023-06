Große Hagelkörner, Gewitterzellen und ein Tornado-Risiko: Am Donnerstag werden in Deutschland zahlreiche Unwetter erwartet. Doch wie kommt es zu der Wetterlage?

Wetter Unwetter-Donnerstag: So werden die Gewitter Siegen erwischen

Siegen. Auch Siegen-Wittgenstein muss am Donnerstag mit Unwettern rechnen. Carsten Beier von Meteo Siegerland hat sich die Prognosen angesehen.

Carsten Beyer von Meteo Siegerland wirft einen Blick auf den Unwetter-Donnerstag. 22. Juni: Eine starke Südwestströmung bringt sehr warme, feuchte und energiereiche Luftmassen subtropischen Ursprungs ins Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein. In der Nacht zu Donnerstag hat sich bereits das neue Gewittertief Lambert von Frankreich her mit ersten, schwächeren Gewittern genähert und bringt kräftigen Regen ins Kreisgebiet. Dieses hat dann vor allem ab dem Nachmittag und Abend teils sehr hohes Unwetterpotenzial. „Hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird.“

Sogar Tornado über Siegen theoretisch möglich

Zu rechnen ist mit wiederholten Starkregen mit 25 bis 40 l/qm in einer Stunde, innerhalb sechs Stunden auch heftiger Starkregen mit 40 bis 70 l/qm. Durch die Gewitter neben Starkregen auch Gefahr von Hagel und Sturmböen bis 80 km/h, vereinzelt auch schwere Sturmböen bis 100 km/h. Laut Wettermodellen besteht am Donnerstag im Kreisgebiet sogar die Gefahr von Tornados. Sie seien zumindest „theoretisch nicht ganz ausgeschlossen“, berichtet Carsten Beyer. Höhepunkt der Unwetterlage ist nach aktuellem Stand wahrscheinlich am Abend und erste Nachthälfte. Erst ab der zweiten Nachthälfte aus Westen langsam nachlassende Gewitterwahrscheinlichkeit. Höchsttemperaturen: schwüle 22 bis 29 Grad.

Am Freitag wird es mit Atlantikluft deutlich kühler, gleichzeitig nimmt mit Hoch Berceste auch die Gewittergefahr deutlich ab. Es kommt ein sonniges Wochenende ins Kreisgebiet mit angenehmen Temperaturen von 23 bis 31 Grad.

