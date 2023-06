Unwetter in Siegen: Heftiger Regenguss flutet Spielothek

Siegen. In den Kellerräumen einer Siegener Spielhalle stand am Morgen das Wasser nahezu einen Meter hoch. Die Feuerwehr setzt Pumpen ein.

Der starke Regen, der am frühen Donnerstagmorgen, 22. Juni, mehr als eine halbe Stunde lang andauerte, hat in einer Spielothek an der Hagener Straße in Siegen seine Spuren hinterlassen.

In den Kellerräumen des Wohn- und Geschäftshauses stand das Wasser fast einen Meter hoch. Die Feuerwehr Siegen-Hain wurde angefordert. Die Kräfte setzten Hochleistungspumpen ein, um das Wasser herauszupumpen.

