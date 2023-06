Unwetter lässt Bäume auf Straßen stürzen – Bahngleise dicht

Das Unwetter sorgt in Burbach und Neunkirchen für vollgelaufene Keller.

Burbach/Neunkirchen. Kräftiger Regen und starker Wind hat in Teilen des Siegerlands für vollgelaufene Geschäftsräume und beschädigte Autos gesorgt.

Während am Mittwochabend, 21. Juni, über Siegen und Wilnsdorf die Sonne schien, tobte sich in Burbach und Neunkirchen ein Unwetter aus. Überschwemmte Keller, umgekippte Bäume und überflutete Straßen waren zu beklagen.

In Höhe der Bushaltestelle an der ehemaligen Siegerlandkaserne stürzte ein Baum auf einen Pkw, ein Fall für die Feuerwehr. Niemand wurde verletzt. Gleise der Hellertalbahn zwischen Würgendorf und Burbach waren durch umgekippte Bäume gesperrt. In Holzhausen, Würgendorf und Wahlbach hatten die Feuerwehren alle Hände voll zu tun, um überschwemmte Keller leer zu pumpen.

Feuerwehr auch in Burbacher Fitnessstudio im Einsatz

In Burbach wurden die Einsatzkräfte zu einem Fitnessstudio gerufen, einlaufendes Regenwasser setzte Trainings- und Umkleideräumen zu. Zwischen Würgendorf und Niederdresselndorf stürzten mehrere Bäume über und auf die Fahrbahnen.

Bäume stürzen auf Straßen. Foto: Jürgen Schade

Nach etwas mehr als einer Stunde verzog sich die Gewitterfront und die letzten Sonnenstrahlen schauten noch hinter den Wolken hervor.

Auch Umkleideräume in einem Fitnessstudio werden überflutet. Foto: Jürgen Schade

