Unwetter rund um Siegen: Tiefgarage gleich zwei Mal geflutet

In Neunkirchen lief am Dienstag gleich zweimal die Tiergarage beim Rewe-Markt voll.

Siegen/Neunkirchen. Der Sturzregen am Dienstagabend fordert die Feuerwehr. Am Schleifmühlchen kapitulieren Autofahrer vor den Wassermassen.

Nach dem leichten Nieselregen verfinsterte sich der Himmel: Blitze zuckten, Donnergrollen war zu hören, und dann regnete es schon kräftig am Dienstagabend. In Neunkirchen gab es Sturmböen. Bäume am Freizeitbad und an der Kirche kippten um. Im Rewe-Markt war schon am Dienstagmorgen beim ersten Sturzregen voll gelaufen. Am Abend gegen 20 Uhr musste die Feuerwehr ein zweites Mal dorthin ausrücken.

Siegen: Schleifmühlchen-Baustelle abgesoffen

Auf der Giersbergstraße in Siegen floss das Wasser zehn Zentimeter hoch herunter, der Kanal konnte die Wassermassen nicht mehr fassen. Dort quoll das Wasser aus den Kanaleinlässen wie eine Fontäne heraus. Der Bereich rund ums Schleifmühlchen im Baustellenbereich soff regelrecht ab. Das Wasser stand im Fahrbahnbereich fast einen halben Meter hoch, Autofahrer trauten sich nicht mehr durchzufahren. Schließlich wurde die Feuerwehr Siegen-Hain in Marsch gesetzt.

Am Gymnasium Auf der Morgenröthe war ein Keller vollgelaufen, dorthin musste die Feuerwehr ausrücken. Ebenso gab es in Eiserfeld zahlreiche Keller unter Wasser.

Das Wasser floss in Strömen über die Fahrbahnen und die Baustelle im Bereich Schleifmühlchen wurde überflutet. Foto: Jürgen Schade

