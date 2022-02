Unwetter Siegen: Kurz und heftig, Windhose fegt durch Stadt

Siegen. Vor allem der Siegener Westen ist von einer kurzen, aber heftigen Windhose betroffen. Bäume stürzen um – zwei auch auf Stromleitungen.

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat am Donnerstagabend, 24. Februar, die Einsatzkräfte der Feuerwehr Siegen auf Trab gehalten: Insbesondere der Siegener Westen war von einer Windhose betroffen. Einsatzschwerpunkt war laut Feuerwehr-Pressesprecher Sven Kosch der Bereich zwischen Achenbach und Birlenbach.

Zahlreiche Bäume wurden durch die Windhose umgestürzt, etwa über die L 533 zwischen Achenbach und Gosenbach. Zwei Bäume fielen auch auf Stromleitungen – mit entsprechenden Konsequenzen. Die Netzbetreiber wurden umgehend verständigt.

Die Buslinie C 113 kann die Haltestellen Gosenbacher Höhe, Gosenbach Kreuzberg, Gosenbach Am Johannesberg und Schule nicht erreichen. Die C 113 endet daher in Achenbach Ort. Die verbundene Linie C 101 startet und endet an der Haltestelle Oberschelden Dorfwiese.

Die Drehleiter aus Geisweid ist zur Unterstützung vor Ort in Birlenbach. Foto: Feuerwehr Siegen

