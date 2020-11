Blindgänger US-Fliegerbombe in Wilnsdorf gefunden – Evakuierung steht an

Wilnsdorf. Etwa 100 Wilnsdorfer Haushalte sollen bis zum Nachmittag evakuiert sein, die Weltkriegsbombe wird am Donnerstag noch entschärft.

Auf einem Grundstück am Ortsausgang von Wilnsdorf Richtung Wilgersdorf ist am Donnerstagmorgen, 12. November, eine Fliegerbombe, wahrscheinlich von der US Air Force, aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort. Weil die nächsten Häuser recht nah am Fundort stehen, muss ein Radius von 300 bis 400 Metern evakuiert werden.

Für die Entschärfung ist aus Sicherheitsgründen die Evakuierung aller Anwohner in diesem Umkreis zum Fundort nötig, dies soll bis 16 Uhr abgeschlossen sein, so die Gemeinde Wilnsdorf in einer Mitteilung. Betroffene werden dazu bis dahin persönlich von Mitarbeitern der Gemeinde Wilnsdorf kontaktiert. Es handelt sich um rund 100 Haushalte entlang der Wilnsdorfer Straßen Einsiedelstraße, Ringstraße, Bergstraße, In der Steinkaute und Krombachstraße.

Gemeinde Wilnsdorf bietet Aufenthaltsmöglichkeit im Martiniheim

Im Vorfeld der Entschärfung werden auch die Straßen im betroffenen Bereich für den Verkehr gesperrt. Sobald alle Anwohner evakuiert sind, kann die Entschärfung des Blindgängers erfolgen. Wie lang dieser Vorgang dauert, kann im Vorfeld nicht gesagt werden. Erst nach Freigabe des Ordnungsamtes darf der Sicherheitsradius wieder betreten werden.

Für Betroffene, die nicht bei Freunden oder Familie unterkommen können, ist für den Zeitraum der Entschärfung eine Aufenthaltsmöglichkeit im Wilnsdorfer Martiniheim (Sankt-Martin-Straße 15) eingerichtet. Dort ist auch für Verpflegung gesorgt. In der Einrichtung ist die Maskenpflicht zu beachten.

Feuerwehr Wilnsdorf hilft beim Verlassen der Wohnung

Wer etwa aufgrund körperlicher Einschränkungen Hilfe beim Verlassen der Wohnung benötigt, kann sich an die Feuerwehr der Gemeinde Wilnsdorf wenden: Unter 02739/1764 wird ein kostenloser Transport organisiert.

Im Zuge von Luftbildauswertungen war die Fliegerbombe entdeckt werden, die ersten Informationen zufolge der Grundstückseigentümer, der dort ein Haus bauen möchte, in Auftrag gegeben hatte. Wir berichten weiterhin.

