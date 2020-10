Siegen. Beim Utopia-Day in Siegen geht es um die Frage, wie junge Menschen an Stadt- und Regionalentwicklung beteiligt werden können. Interesse wächst.

So geht Partizipation: die Konferenz- und Denkwerkstatt „Utopia“, initiiert von von der Südwestfalen-Agentur, bietet jungen, engagierten Menschen seit 2015 die Möglichkeit, eigene, regional bezogene Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Auf vielfachen Wunsch erweiterte Utopia zuletzt sein Angebot und veranstaltete mehrere ein- bis zweitägige Treffen in verschiedenen südwestfälischen Städten. Nachdem coronabedingt einige Aktionstage ausfallen mussten oder digital stattfanden, traf sich nun eine kleinere Runde im Siegener Jugendzentrum Bluebox.

Die jungen Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 26 Jahren tauschen sich hier über Vorschläge zur Weiterentwicklung der Region Südwestfalen aus. So wird etwa das Social Coin-Modell vorgestellt: eine regionale Währung, die ehrenamtliches Engagement belohnt und die für die Nutzung von E-Mobilität eingetauscht werden kann. Eine Idee aus Siegen – der Heimatverein Achenbach setzt es mit Unterstützung der Uni Siegen bereits um (wir berichteten). „Wir möchten den jungen Menschen Werkzeuge an die Hand geben, um Dinge umzusetzen und ihnen helfen, sich an der Regionalentwicklung zu beteiligen“, erklärt Alica Mielke, die zuständige Projektmanagerin der Südwestfalen-Agentur.

Educach: Geschichtsdaten aus Siegen direkt aufs Handy

Auch das Rahmenprogramm des Utopia-Tages in Siegen trifft bei den Teilnehmern auf Sympathie: gemeinsames Frühstück im Café, ein Blick auf den Bauplan des neuen Spielplatzes und ein Spaziergang durch Siegen auf der Spur des Dritten Reichs. Beim „Educach“ – eine Zusammensetzung aus „Education“ (engl. „Bildung“, Red.) und „Geocaching“ (Schnitzeljagd mit Technikunterstützung, Red.) – besuchen die „Utopisten“, wie sich die Teilnehmer nennen, die Siegener Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Dazu können an den betreffenden Orten Infos digital übers Handy abgerufen werden, die die Geschichte hinter einem Stein oder Denkmal erläutern. „Das ist total interessant und ein super wichtiges Thema, das immer noch präsent ist“, lobt Utopistin Carolin Schneider das Projekt.

Ideen für Deutschland Das Projekt Utopia kommt gut an: Im kommenden Jahr soll vom 18. bis 20. Juni eine bundesweite Konferenz stattfinden, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, das Leben in Deutschland ein bisschen besser und nachhaltiger zu gestalten. Interessenten können sich auf utopia-suedwestfalen.de informieren und vielleicht beim nächsten Mal selber dabeisein, um eigene gute Ideen einzubringen.

Zum gemeinsamen Ausklang des Tages lädt Ralf Schumann, der Leiter der Bluebox, noch zum Dialog zum Thema Jugendbeteiligung. „Qualitative gute Beteiligung ist ganzheitlich“, erklärt er seinen Zuhörern, „das bedeutet, dass auch Behinderte und Minderjährige sich beteiligen dürfen. Schließlich ist die öffentliche Fläche für jeden Bürger offen. Jeder darf sich beteiligen.“

Gelungene Beteiligung beim neuen Spielplatz am Oberen Schloss

Gemeinsam werden Strategien zur Beteiligung und Integration der Wünsche verschiedenster, im Rahmen des Utopia-Tags vor allem minderjähriger Menschen erarbeitet. Als gut gelungen verweist Schumann auf den neuen Spielplatz am Oberen Schloss: Das Gestaltungskonzept – Mittelalter – wurde gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickelt, die ja schließlich die Zielgruppe der Spielplatznutzer darstellen. „Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass wir in Siegen ziemlich viel Beteiligung haben und ziemlich viel zeigen können“, freut sich Schumann.

Und vielleicht lässt sich ja bald noch mehr zeigen: Denn dieser war sicher nicht der letzte Utopia-Tag. Das Interesse für das Projekt wachse aufseiten der Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Verbände gleichermaßen.

