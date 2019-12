Siegen. Nach zwei Wochen haben unbekannte Täter erneut am Siegener Rosterberg geparkte Fahrzeuge demoliert: Erneut wurden die Außenspiegel beschädigt.

Vandalismus in Siegen: Erneut geparkte Autos beschädigt

Erneut ist es in Siegen zu einer größeren Zahl von Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen. Diesmal waren die Übeltäter am Samstagabend, 14. Dezember, in der Rosterstraße unterwegs.

Die Polizei verweist dazu auf einen ähnlichen Fall vom 1. Dezember, als ebenfalls unbekannte Täter an insgesamt sechs Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt hatten.

Polizei schätzt Sachschaden auf vierstellige Summe

Der nun entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten sind erreichbar unter 0271/7099-0.

