Vandalismus Kreuztal: Böller in Dreifachturnhalle geworfen

Kreuztal. Einbruch und Sachbeschädigung in Kreuztal: Unbekannte werfen Pflasterstein durch Fenster, Böller detoniert, Lampen gehen zu Bruch.

Wegen einer Rauchentwicklung in der Dreifachturnhalle in Kreuztal mussten in der Nacht zu Sonntag, 8. November, Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst anrücken.

Gegen 2.49 Uhr hatte die Leitstelle Alarm gegeben, weil die Brandmeldeanlage der Turnhalle ausgelöst hatte. Im Bereich eines Seiteneingangs war es zu Rauchentwicklung gekommen, Ursache war ein detonierter Böller. Die Wucht der Druckwelle war stark genug, dass mehrere Lampen von den Wänden gefallen waren.

Polizei hört den Böller-Knall auf der Wache Kreuztal

Unbekannte hatten mit einem Pflasterstein ein Fenster ein- und den Böller ins Gebäude geworfen. Kurz zuvor hatte die Polizei auf der Wache in der Waldstraße einen lauten Knall mitbekommen. Kurz danach wurde dann die Feuerwehr gerufen. Die Polizei führte in der Nacht eine Nahbereichsfahndung durch, die ohne Ergebnis blieb.

