Weidenau. Unbekannte beschmieren in Weidenau Fahrzeuge, Hausfassaden und Garagen mit Graffiti. Die Kripo hofft, dass die Übeltäter beobachtet wurden

Unbekannte Täter haben nach Angaben der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in den vergangenen Tagen zahlreiche Häuser und Autos mit Graffiti beschmiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen die Tatzeiträume zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen, 13. und 14. Juli. Betroffen waren den Beamten zufolge Häuserfassaden, Garagen und Fahrzeuge in der Talstraße, in der Austraße, in der Bismarckstraße und in der Weiherstraße.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können und möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

