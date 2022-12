Vater kommt in Siegen ums Leben – Amy (10) braucht Hilfe

Siegen/Birken. Nach wie vor ermittelt eine Mordkommission, wie ihr Vater gestorben ist. Für Amy, die im Rollstuhl sitzt, sorgen Verwandte.

Amy lebt seit gut einem Monat bei Onkel, Tante, großen Cousins und kleinen Cousinen. Ihr Vater ist am 16. November nicht mehr nach Hause gekommen, als er in Siegen ein Geburtstagsgeschenk für sie kaufen wollte. „Wenn wir die Krankenhäuser nicht abtelefoniert hätten, hätten wir kein Bescheid bekommen“, berichtet Enrico Huppertz von dem Tag, an dem er seinen 51-jährigen Bruder Randolf zum letzten Mal in der Intensivstation des Jung-Stilling-Krankenhauses sah. „Als wir auf dem Heimweg durch Niederfischbach fuhren, kam schon der Anruf.“ Randolf Huppert war gestorben.

„Wir wissen bis heute nichts“, sagt Enrico Huppertz. Bekannt ist, was in den Medien berichtet wurde: Passanten hatten seinen Bruder schwer verletzt auf dem Gehweg der Dillenburger Straße am Lindenberg in Siegen gefunden. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen nahm die Ermittlungen auf. Woran Randolf Huppertz gestorben ist, wurde bisher nicht herausgefunden – die Verletzungen, deren Herkunft ebenfalls aus Sicht der Polizei nicht geklärt sind, waren es nicht.

Familie in schwieriger Lage

Amy, die am 27. November ihren zehnten Geburtstag hatte, weiß, dass sie ihren Vater nicht wiedersehen wird. „Die Umstände kennt sie nicht“, sagt Enrico Huppertz. Eine professionelle Trauerbegleitung unterstützt das Mächen. Onkel und Tante haben das Mädchen in ihre große Familie in Birken-Honigsessen aufgenommen, zu der noch vier Mädchen und zwei Jungs gehören – die Kleinste hat gerade ihren dritten Geburtstag gefeiert, der Älteste ist 23. Enrico Huppertz ist gerade in Elternzeit, Ehefrau Ramona führt einen Pflasterreinigungsbetrieb.

Große Sprünge können sie nicht machen, dabei wird gerade jetzt Geld gebraucht. Amy ist auf den Rollstuhl angewiesen, im Haus muss einiges umgebaut werden. „Wir haben bis jetzt kein Geld gesehen“, berichtet Enrico Huppertz, „wir haben aber auch keine Vollmacht, Anträge zu stellen.“ Denn mit im Spiel ist auch Amys leibliche Mutter, die sich mit dem Vater das Sorgerecht geteilt hat, der das Jugendamt aber den Umgang mit dem Mädchen untersagt. „Diesen Kampf muss sich alleine führen.“

Spendenaktion für Amy

Für Amy hat die Familie eine Spendenaktion gestartet. Das Mädchen habe viele Interessen, „unter anderem liebt sie es zu reiten, was sowohl ihrer Seele hilft als auch ihrer Muskulatur zugute kommt“, heißt es in dem Aufruf. „Gerne möchten wir Amy noch so viel mehr ermöglichen, seien es Ausflüge oder auch weiterhin ihre Hobbies und Interessen fördern. Wir möchten für Amy die bestmögliche Situation schaffen, denn genau das hat sie verdient. Sie ist ein wundervolles, lebensfrohes Mädchen, das jede noch so kleine Unterstützung für ihre Zukunft gut gebrauchen kann.“

Fast 100 Spenden in einer Gesamthöhe von mehr als 3000 Euro sind bereits auf www.spendenseite.de – dort ist der Aufruf unter dem Stichwort „Amy“ zu finden – zugesagt worden. Wie Amy Vater zu Tode kam, ist nach wie vor nicht geklärt. Nach der Obduktion werden weitere Untersuchungen vorgenommen, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen, wie die Siegener Polizei auf Nachfrage mitteilte.

