Siegen. IHK und VDI Siegen würdigen herausragende Facharbeiten von Oberstufenschülern. Großes Lob für innovative Ideen von Nachwuchsforschern.

VDI und IHK Siegen: Oberstufenpreis an Sophie Voß vom FJM

Sophie Voß vom Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium (FJM) ist die Gewinnerin des Oberstufenpreises von IHK und VDI. Im Rahmen eines Festakts überreichten Dr.-Ing. Axel Müller, Bezirksvorsitzender des Vereins Deutscher Ingenieure, Alexander Falkenhahn, KAF Falkenhahn, und Felix G. Hensel, Präsident der Siegener Industrie- und Handelskammer im Bernhard-Weiss-Saal der IHK die Preise.

Die Platzierten

1. Preis: Sophie Voß, „Einsatz von Kontrastmittel bei Röntgenaufnahmen – Analyse des Absorptionsverhaltens eines Kontrastmittels im Hinblick auf physikalische Aspekte und medizinische Einsatzmöglichkeiten“. Bei ihrer Arbeit im Fach Physik ging Voß forschend-explorativ vor: Ausgehend von der Frage, warum beim Röntgen Kontrastmittel in bestimmten Konzentrationen genutzt werden, obwohl sie Patienten auch schaden können, befasste sie sich zunächst mit den Röntgenstrahlen und ihrer Nutzung. Sie ergänzte theoretische Grundlagen, entwarf ein Versuchsmodell und setzte es um. Dabei kooperierte Voß mit Prof. Michael Buerke, Chefarzt im Siegener Marienkrankenhaus.

2. Preis: Marco Kleis (Städtisches Gymnasium Kreuztal), „Nutzung der beim Türöffnen aufgebrachten Energie durch Umwandlung und Speicherung dieser in elektrische Energie“. Er untersuchte, wie es gelingen kann, ansonsten ungenutzte mechanische Energie so zu verwerten, dass man damit etwa an einem anderen Ort für Beleuchtung oder Belüftung sorgt.

3. Preis: David Schönherr (FJM), „Untersuchung von Radar- und Ultraschallsensorik vor dem Hintergrund des autonomen Fahrens“. Er führte Experimente mit sogenannten Impuls- und Dopplerradaren durch und zeigte, dass sich die auch für den serienmäßigen Gebrauch in der Industrie eignen.

4. Preis: Alina Hatzfeld (Gymnasium Lennestadt), „Transplantation von Chloroplasten. Entwicklung und Vergleich verschiedener Methoden zur Isolation und Injektion von Chloroplasten (div.) in Eukaryotische Zellen“.

5. Preis: Lara Johanna Hobbach (Gymnasium Netphen) mit „Schlaganfälle bei jungen Menschen – Darstellung des Problems und statistische Auswertungen“.

Die Ehrung bei der IHK Siegen

Seit 2009 würdigt die Auszeichnung Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe für hervorragende Facharbeiten in Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Mathematik oder Technik. Um jede Arbeit zu würdigen, die alle herausragende Leistungen seien, so die IHK, erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde und ein Präsent. Insgesamt 36 Schüler hatten sich beworben. Eine Jury wählte aus 30 eingegangenen Beiträgen die Gewinner aus.

Siegerland 9000 Euro Preisgeld Der erste Preis ist mit 3000 Euro dotiert, der zweite mit 2400, der dritte mit 1500, der vierte mit 1200, der fünfte mit 900. Das Preisgeld stellten die Klaus-und-Heidi-Vetter-Stiftung, KAF Falkenhahn, der Siegener VDI-Bezirksverein sowie die IHK bereit.

IHK-Präsident Felix G. Hensel zeigte sich vor rund 130 Besuchern begeistert. Die Mitwirkung in der Jury veranschauliche jedes Jahr aufs Neue, auf welch innovative Ideen junge Menschen kommen können. Auch Dr.-Ing. Axel Müller unterstrich, dass alle Schüler einen besonders stark ausgeprägten Forschergeist aufwiesen: „Sie haben kreativ, originell, pragmatisch und akribisch gearbeitet. Das macht Wissenschaft aus!“ Es gehe darum, Erkenntnisse zu generieren, die eine nachhaltige Wirkung entfalten. IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener ermutigte die Schüler dazu, ihr Ausnahmetalent weiter zu nutzen. Man sei stolz, derart versierte Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben begleiten zu können. „Besonders begabte Nachwuchskräfte wie Sie wünschen wir uns alle in unseren heimischen Unternehmen“, betonte Gräbener.

Auch Laudator Holger Köster, Leiter des Gymnasiums Olpe, lobte die Teilnehmer für herausragendes wissenschaftliches Verständnis. Preisstifter Alexander Falkenhahn: „Der Oberstufenpreis ist ein tolles Format, das es zu unterstützen gilt. Er macht sichtbar, was man bereits in jungen Jahren erreichen kann, wenn man sich leidenschaftlich in ein Thema vertieft.“

