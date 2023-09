Wo es in Siegen das beste vegane Essen gibt

Siegen. Vegane Ernährung wird beliebter - ob für immer oder ab und zu. Eine Liste in welchen Cafés und Restaurants man rund um Siegen vegan essen kann.

Vegetarisches und veganes Essen gehört längst auf den Teller vieler Menschen - auch in den Cafés und Restaurants des Siegerlands .

gehört längst auf den Teller vieler Menschen - auch in den Cafés und Restaurants des . Wer auf Essen mit tierischen Produkten verzichten möchte, wird in Siegen , Weidenau , Geisweid , Eiserfeld , Freudenberg und Hilchenbach fündig.

, , , , und fündig. Auf den Karten stehen neben Salaten, Suppen und Wraps auch Curry oder Kuchen und Torten.

Nicht alle Cafés und Restaurants haben auf ihrer Speisekarte vegetarische oder vegane Angebote. Wer in der Ernährung auf Fleisch oder alle tierische Produkte verzichtet, braucht daher erst einen Überblick, wo auch für sie Speisen im Angebot stehen. Wir haben eine Liste an Cafés und Restaurants imSiegerlandzusammengestellt, in denen auch Vegetarier undVeganer voll auf ihre Kosten kommen. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerade im Januar („Veganuary“) versuchen viele Menschen, sich einen Monat lang oder langfristig vegan zu ernähren.

Wechselnde Kuchen und Torten im Café Schmatz in Siegen

Eine regelmäßig wechselnde Speisekarte bietet das „Café Schmatz“ (Friedrichstraße 83) in Siegen. Suppen, Salate, Bowls und Snacks hat das Café im Angebot. Täglich wechselnde Kuchen und Torten, Mittagstisch von Mittwoch bis Freitag sowie samstags Frühstück. Zum Kaffee wird statt Kuh- auch Hafermilch serviert. Wer sich mit Laptop in das Café Schmatz setzen möchte, findet Arbeitsplätze mit Stromanschluss, Kinder wiederum können sich in der Spielecke austoben. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Mehr Informationen unter cafe-schmatz.de.

Das Café Schmatz in Siegen von Henny und Fine hat eine regelmäßig wechselnde Speisekarte. Foto: Verena Schlüter

Café Bergwald in Siegen

In der Siegener Oberstadt ist das „Café Bergwald“ (Löhrstraße 32) zu finden. Im Angebot stehen immer auch vegane, handgemachte Kuchen, vegane Milch zum Kaffee wird auch in diesem Café serviert. Geöffnet ist das Café Bergwald am Donnerstag bis Montag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage.

Das Café Bergwald von Edgar Schneider an der Löhrstraße in Siegen bietet vegane Kuchen an. Foto: Hendrik Schulz

Café Flocke in Siegen

Eine weitere Adresse in der Oberstadt von Siegen ist das „Café Flocke“ (Marburger Straße 45). Ob Frühstücksmenüs, Baguettes, Salate, warme Speisen oder Kuchen: Für Vegetarier und Veganer ein großes Angebot. Das Café Flocke öffnet dienstags von 11.30 bis 21 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 23 Uhr, sowie sonntags von 14 bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag. Mehr Infos unter cafe-flocke.de.

Jung’s Boulderhalle in Weidenau

In erster Linie ist „Jung’s Boulderhalle“ (Bismarckstraße 81) in Weidenau natürlich Anlaufstelle für all die, die sich sportlich an den Kletterwänden betätigen wollen. Doch die Boulderhalle hat auch ein Café, in dem es regelmäßig vegane Kuchen gibt. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 23 Uhr, mittwochs von 8 bis 23 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 23 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter boudlerhalle-siegen.de.

In Daniel Jungs Boulderhalle in Weidenau gibt es auch ein Café mit veganen Kuchen. Foto: Verena Schlüter

Opa Adam in Siegen

Ebenfalls in der Oberstadt in Siegen ist das „Opa Adam“ (Alte Poststraße 12-16) zu finden. Auf der wöchentlich wechselnden Speisekarte finden sich immer wieder auch neue, vegane Speisen wie Burger, Salate oder Curry. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags ab 18 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr. Mehr Informationen unter opa-adam.de.

Nón Café et Cuisine in Siegen und Weidenau

Die Vietnamesische Küche lässt sich im „Nón Café et Cuisine“ in Weidenau (Hauptmarkt 4a) und der Siegener Oberstadt (Alte Poststraße 10). Ein großer Teil des Angebots ist vegan oder es gibt auch eine vegane Alternative. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Suppen, Salate, Nudel- und Reisgerichte sowie Sushi und Frühlingsrollen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 22.30 Uhr (Alte Poststraße) bzw. 8.30 bis 22 Uhr (Hauptmarkt).

BÄM Food in Geisweid und Hilchenbach

Das Restaurant „BÄM Food“ ist in Geisweid (Röntgenstraße 10) und auch in Hilchenbach (Wittgensteiner Str. 120) zu finden. Vegetarier können hier fleischlose Burger genießen, weshalb für sie auch hier ein Abstecher lohnt. Geöffnet ist BÄM Food täglich von 17 bis 20 Uhr. Montags ist in Hilchenbach Ruhetag. Mehr Infos unter baemfood.de.

Alexander Nikolay betreibt den Imbiss "BÄM Food" in Siegen-Geisweid. Er legt in seinem Betrieb wert auf Nachhaltigkeit und wurde für sein Engagement bereits mehrmals ausgezeichnet, kürzlich erst von "Metro Deutschland". Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Veganland in Siegen

Ausschließlich vegane und vegetarische Speisen hat „Veganland“ in Siegen (Kölner Tor 10) im Angebot. Auf Basis von Falafel und Çiğ Köfte gibt es hier unter anderem Wraps, Burger und Salate. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 16 bis 21 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter veganland24.de.

Frittenglück in Siegen

Eine weitere Adresse in der Oberstadt von Siegen, die sich für Vegetarier und Veganer lohnt: „Frittenglück“ (Kölner Straße 36). Eine vegetarische und vegane Variante gibt sowohl bei den Fritten als auch bei den Burgern und Bowls. Die Öffnungszeiten sind von montags bis samstags von 11.30 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Mehr Infos im Internet unter frittenglueck.de.

Das Fast-Food-Restaurant "Frittenglück" in Siegen. Foto: Aaron Sayko

Namaste India in Siegen

Wenn es mal Indisch sein darf, empfiehlt sich in Siegen das Restaurant „Namaste India“ (Markt 47). Hier gibt es auch eine große Auswahl vegetarischer und veganer Gerichte – darunter einige Currys und Speisen mit Kichererbsen oder Linsen. Geöffnet hat das Namaste India dienstags bis sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr. Montag ist, außer im Dezember, Ruhetag. Weitere Infos unter namasteindia-siegen.de.

Da Vinci in Siegen

Das Restaurant „Da Vinci“ in Siegen bietet ebenfalls Speisen ohne tierische Produkte an. So können Veganer unter einer Reihe an Pizzen, Nudelgerichten und Salaten auswählen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Mehr Infos unter davincisiegen.de.

Laternchens Weinliebe in Siegen

Wer Lust auf spanische Tapas hat, sollte einen Abstecher ins Restaurant „Laternchens Weinliebe“ (Löhrstraße 37) in Siegen machen. Eine große Auswahl an Tapas gibt es hier auch für Vegetarier und Veganer. Geöffnet hat Laternchens Weinliebe dienstags bis samstags von 18 bis 23 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter laternchens-weinliebe.metro.bar.

Denise Weingarten ist die Chefin von Laternchens Weinliebe in der Siegener Oberstadt Foto: Hendrik Schulz

Zum Pinsel in Freudenberg

Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, sollte der Gaststätte „Zum Pinsel“ (Marktstraße 27) in der Altstadt von Freudenberg einen Besuch abstatten: Schnitzel sowie Gyros und Grillspieße werden hier auch in fleischloser Variante angeboten. Geöffnet ist die Gaststätte täglich ab 17 Uhr, allerdings ist Montag Ruhetag. Mehr Infos im Internet unter pinsel-flecken.de.

Cross Valley Burgers in Kreuztal

In Kreuztal ist „Cross Valley Burgers“ (Hagener Straße 4) eine lohnende Adresse. Eine ganze Reihe an fleischlosen Burgern gibt es hier im Angebot – die Pattys bestehen aus Falafel oder Süßkartoffel. Geöffnet hat das Cross Valley Burgers montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr. Samstags und sonntags ist das Burgerrestaurant geschlossen. Weitere Informationen unter crossvalleyburgers.de.

Es handelt sich hierbei um Tipps der Redaktion, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wer Anregungen und Tipps für vegetarische und vegane Restaurants in Siegen und Umland hat, kann sich gerne unter siegen@westfalenpost.de oder per Facebook an die Redaktion wenden.

