Velocity in Siegen: Ab Freitag gibt es auch E-Lastenräder

Siegen. Zu den 100 Pedelecs, die an 30 Verleihorten stationiert sind, gesellen sich nun auch 60 E-Lastenräder. Freitag darf kostenlos ausprobiert werden.

Velocity Siegerland verleiht bereits seit September 2022 erfolgreich 100 Pedelecs an 30 Ladestationen. Nun kündigt Unternehmen einen weiteren „Meilenstein“ an: In dieser Woche werden 60 E-Lastenräder an den Ladestationen bereitgestellt, gefolgt von einer Testphase, um einen reibungslosen Verleihprozess sicherzustellen.

„Mit der Einführung unserer E-Lastenräder setzen wir unser Engagement fort, nachhaltige Mobilität in unserer Region zu fördern und gleichzeitig den Bedürfnissen unserer Community gerecht zu werden“, sagt Yara Stahlschmidt, Geschäftsführerin von Velocity Siegerland. „Wir sind überzeugt, dass diese neuen Fahrzeuge nicht nur die Art und Weise, wie Menschen sich bewegen, sondern auch den Alltag unserer Nutzerinnen und Nutzer bereichern werden.“

Der offizielle Startschuss für den Einsatz der E-Lastenräder findet am Freitag, 8. September, 11 Uhr auf dem Scheinerplatz statt. Alle Interessierten sind eingeladen, an diesem Ereignis teilzunehmen und die neuen E-Lastenräder kostenlos auszuprobieren.

