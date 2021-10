Siegen. Eine Frau in Siegen findet Ausweisschnipsel im Müll – und klärt damit möglicherweise Jahre zurückliegende Verbrechen.

Die Polizei hat bereits vor drei Wochen hat die Polizei in Siegen einen 25-jährigen Tatverdächtigen aus Siegen festgenommen, gegen den nunmehr wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des Raubes ermittelt wird. Schnipsel eines Ausweises brachten die Ermittler auf seine Spur.

Im Juni vergangenen Jahres hatte die Polizei des Oberbergischen Kreises Fotos eines maskierten Tatverdächtigen veröffentlicht, dem eine Vergewaltigung sowie ein Raub zur Last gelegt werden. Es konnten DNA-Spuren an den Tatorten – unter anderem in Langenholdinghausen gesichert werden. Auf die Öffentlichkeitsfahndung hin gingen allerdings keine Hinweise ein, die eine Ermittlung des Tatverdächtigen möglich machten.

Frau in Siegen liefert entscheidenden Hinweis

Dass es der Kriminalpolizei in Gummersbach und Siegen nun trotzdem gelang, einen Tatverdächtigen zu ermitteln, ist einer aufmerksamen Zeugin zu verdanken, die Ende August Schnipsel eines zerstörten Ausweisdokumentes in einer Hausmülltonne in Siegen fand und die Polizei darüber informierte.

Weil der Ausweis aus dem Raub stammte, ermittelten die Beamten im Umfeld des Fundortes und konnte so den 25-jährigen Tatverdächtigen ausmachen, der inzwischen durch einen DNA-Abgleich identifiziert wurde, berichten die Beamten. Bei seiner Festnahme wurden in der Wohnung sowohl Tatbeute aus einem weiteren Einbruchsdiebstahl als auch ein Teil der mutmaßlichen Tatkleidung sichergestellt.

Bei einer richterlichen Vorführung erließ das Amtsgericht Bonn einen Haftbefehl.

Einbrüche in Friesenhagen, Morsbach und Langenholdinghausen

Nach zwei Einbrüchen an Heiligabend 2018 in Friesenhagen und am 9. März 2019 in Morsbach, wo es laut Polizeiangaben auch zu einer Vergewaltigung und einem Raubdelikt kam, war es jeweils ein Geldautomat in Langenholdinghausen, den der Verdächtige mit bei den Einbrüchen erbeuteten EC-Karten aufsuchte, um dort Geld abzuheben.

Profiler der Polizei NRW: Bezug zu Siegen-Langenholdinghausen

Langenholdinghausen war auch der Tatort eines Einbruchs in einen Pferdestall, den der Täter vermutlich mehrfach aufgesucht hat, berichteten im Juni 2020 die Ermittler.

Bei dem am 5. Juni 2019 begangenen Einbruch hat die Siegener Polizei DNA-Spuren an einer zurückgelassenen Taschenlampe gesichert – und damit eine Verbindung der Taten untereinander herstellen können. Profiler des Landeskriminalamtes NRW vermuteten, dass der Täter „einen konkreten Bezug zu Langenholdinghausen haben muss“. OTS

