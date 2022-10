Verkaufsoffene Sonntage in Siegen: Diese Termine stehen fest

Im Oktober soll es in Siegen wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Bei der Eröffnung von „Søstrene Grene“ in der City-Galerie stehen Kunden Schlange.

Siegen. Verkaufsoffene Sonntage stehen im Siegerland hoch im Kurs. Welche Termine Sie sich jetzt schon frei halten sollten.

Verkaufsoffene Sonntage stehen in Siegen und Umgebung hoch im Kurs. Immer wieder strömen tausende Menschen zu den Veranstaltungen in und rund um Siegen. Auch in den kommenden Wochen und Monaten stehen bereits Termine für verkaufsoffene Sonntage in der Region fest. Hier finden Sie die Termine im Überblick.

Verkaufsoffener Sonntag in Siegen

Beim Altstadtfest in Siegen gibt es traditionell einen verkaufsoffenen Sonntag. Auch am 9. Oktober öffnen in Siegen die Geschäfts wieder sonntags. Foto: Hendrik Schulz

Am 9. Oktober findet der verkaufsoffene Sonntag im Siegener Stadtteil Geisweid statt. Im Rahmen des Geisweider Bürgerfestes, das parallel stattfindet, werden auch die Geschäfte im belebten Siegener Stadtteil geöffnet haben. Zugelassen sind Geschäftsöffnungen vonseiten der Behörden in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr in folgenden Bereichen: Rijnsburger Straße, Röntgenstraße, Marktstraße 1-30, Bahnstraße 1-15, Rathausstraße, Am Klafelder Markt, Friedrich-Neuss-Platz, Sohlbacher Straße 16-35, Friedrichsplatz, Lindenplatz.

Verkaufsoffener Sonntag in Wilnsdorf

Am 27. November findet ein weiterer verkaufsoffener Sonntag in der Region um Siegen statt. In Wilnsdorf wird es auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Parallel haben Besucher dann die Gelegenheit, am Sonntag, den 27. November durch die Geschäfte des Ortes zu stöbern und vielleicht sogar die passenden Weihnachtsgeschenke zu finden. Auch hier sind Geschäftsöffnungen lediglich in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr zulässig.

Verkaufsoffener Sonntag in Hilchenbach

Einen verkaufsoffenen Sonntag wird es auch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Hilchenbach wieder geben. Foto: WP

Einen verkaufsoffenen Sonntag wird es im Jahr 2022 auch noch in Hilchenbach geben. Wenn am Wochenende vom 9. bis zum 11. Dezember der HilchenbacherWeihnachtsmarkt stattfindet, öffnen sonntags auch die Geschäfte in der Innenstadt zu gewohnten Zeiten. Darüber hinaus findet in Hilchenbach am 22. und 23. Oktober ein „Mondscheinmarkt“ statt. Auch hier werden die Hilchenbacher Einzelhändler am Sonntag, den 23. Oktober, ihre Geschäfte in der Zeit von 17 bis 22 Uhr öffnen.

