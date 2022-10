Verkehr in Siegen: HTS-Rampen in Weidenau werden gesperrt

Siegen. Die Brücken-Untersuchungen an der HTS gehen weiter. Hier steht, wo Autofahrer in der nächsten Woche Umleitungen fahren müssen.

Aktuell finden auf der HTS die regelmäßigen Hauptprüfungen der Brückenbauwerke statt. Im Zeitraum von Montag, 17. Oktober, bis Donnerstag, 20. Oktober, werden die Auf- und Abfahrtsrampen der Talbrücke Weidenau im Bereich zwischen Sieghütte und Weidenau geprüft. Die jeweils betroffenen Rampenbauwerke müssen dafür zwischen 20 Uhr und 5 Uhr gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Begonnen wird an der Abfahrt Weidenau aus Siegen-Mitte in Richtung Netphen am Montag und am Dienstag. Am Dienstag werden in Weidenau auch die Rampen von der B 62 aus Netphen in Richtung Geisweid und in Richtung Stadtmitte und von der HTS aus Geisweid in Fahrtrichtung Netphen gesperrt sowie an der Anschlussstelle Sieghütte die Abfahrt zur Tiergartenstraße und die Auffahrt von der Weidenauer Straße in Richtung Geisweid. Am Mittwoch folgen erneut die Rampe von der Weidenauer Straße zur HTS in Richtung Olpe und in Weidenau aus Richtung Geisweid in Richtung Netphen.

+++ Lesen Sie auch: Gesperrte HTS-Fahrspuren in Siegen – warum dauernd Stau ist +++

Alle sechs Jahre umfassende Untersuchung

Jede Brücke wird gemäß DIN 1076 regelmäßig und systematisch überprüft. Alle sechs Jahre erfolgt eine umfassende Hauptprüfung. Dabei werden alle – auch die schwer zugänglichen Bauwerksteile – in den Blick genommen. Jedes Bauteil der Brücke muss „handnah“ geprüft werden. Das bedeutet, dass der Brücken-Check vor allem bei sehr hohen Brücken nur mit Hilfe von Gerüsten, Hubarbeitsbühnen oder Brückenuntersichtgeräten erfolgen kann. Abdeckungen von Bauwerksteilen, zum Beispiel Schutzhauben bei Seilen, Lagermanschetten, Schutzhüllen oder Schachtabdeckungen müssen geöffnet werden, damit auch dort mögliche Schäden entdeckt werden können. Bei Brückenkonstruktionen mit Hohlkästen findet eine Prüfung von außen und im Inneren der Brücke statt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland