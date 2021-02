Unfall Verletzter bei Unfall in Niederholzklau – SUV kippt um

Niederholzklau. Ein Mann ist am Donnerstag bei einem Unfall zwischen Alchen und Niederholzklau verletzt worden. Er war mit seinem SUV in die Böschung geraten.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 22 zwischen Alchen und Niederholzklau ist am Donnerstagabend ein 63-jähriger Autofahrer verletzt worden. Er wurde an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst erstversorgt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die mitalarmierte Feuerwehr aus Meiswinkel und Langenholdinghausen sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Außerdem klemmten sie die Autobatterie ab.

Der Fahrer hatte sich vor ihrem Eintreffen bereits eigenständig aus dem Pkw befreit. Nach ersten Informationen der Polizei war der 63-Jährige in dem Mercedes von Alchen in Richtung Niederholzklau unterwegs gewesen. In einer scharfen Linkskurve war er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der SUV fuhr daraufhin eine Böschung hinauf, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Ein Abschleppunternehmen musste den Pkw mit einem Kran bergen. Die K22 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Maßnahmen der Feuerwehr komplett gesperrt.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!