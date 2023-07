Den hvv-Spruch fand Siegen so semi-witzig. Die Antwort steht nun direkt vor der hvv-Zentrale in Hamburg.

Siegen. Hamburger Verkehrsverbund nahm mit Werbekampagne auch Siegen aufs Korn. Das lässt die Stadt nicht auf sich sitzen und antwortet. Mit Gender-Herz.

Das Stadtmarketing Siegen hat dem Hamburger Verkehrsverbund geantwortet. Wie berichtet hatte der hvv fürs Deutschlandticket geworben, sich dazu diverse Städtenamen-Wortspiele ausgedacht und auch den uralten „Siegen-Verlieren-Bla“-Spruch wieder ausgegraben. „In Siegen alles verlieren? Kannste machen. Oder bleib einfach hier.“, texteten die hvv – augenzwinkernd, wie betont wurde, nicht alle fanden’s lustig. Jetzt hat Siegen zurückgelästert.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Stadt blieb Ende Juni erstmal gelassen. Man ist es ja in Siegen gewohnt, den damals schon schlechten und dann schlecht gealterten Spruch des Journalisten Hanjo Seissler immer wieder aufs Brot geschmiert zu bekommen. Man sei nicht so richtig glücklich damit, weil es dieses alte Narrativ vom furchtbaren Siegen weiter bedient, das längst nicht mehr stimmt, sagte Stadtmarketing-Chefin Katja Teixeira Ende Juni dieser Zeitung. Man überlege, ob und wie man reagieren wolle. Sich als große Metropole über eine Stadt in der Provinz zu eigenen Werbezwecken lustig zu machen – „da gab es schon innovativere Ansätze in der Marketingkommunikation“, schreibt das Stadtmarketing auf Instagram.

Siegen lästert zurück: „Bei uns verliert ihr nur euer Herz“

Also wird nun zurückgelästert: Direkt gegenüber der hvv-Zentrale am Steindamm in Hamburg, und an weiteren Stellen, vor dem Hauptbahnhof etwa – und auf Social Media sowieso – prangen nun großformatige Plakate. Die Retourkutsche aus Siegen Richtung Hamburg zielt aufs Geld ab, auf die Groß- und Endlosbaustelle Elbphilharmonie. Mit Gender-Herzchen (statt Gender-Sternchen) spricht das Stadtmarketing „Liebe Hamburger*innen!“ an: „Sorgen um das liebe Geld? Bei uns verliert ihr nur euer Herz“, steht da, obendrüber ein Foto der Elbphilharmonie und dem Verweis auf die Kosten: 800 Millionen Euro.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Siegen verweist auf 800 Jahre Geschichte, die nächstes Jahr gefeiert werden, mit einem Foto vom Oberen Schloss: „Kommt doch mal vorbei! Auch ohne dicken Geldbeutel – z. B. mit dem 49-Euro-Ticket. Das gibt’s beim HVV ;-)“ Unterzeichnet mit „Eure Siege[ne]r*innen“ (wiederum Gender-Herz) und begleitet von den Hashtags #spassmusssein #kommunikationistalles.

Die Antwort aus Siegen auf die hvv-Werbekampagne. Foto: Stadtmarketing Siegen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland