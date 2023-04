Verlust wegen Deutschlandticket: Aus für Bürgerbus Kreuztal?

Kreuztal. Der Bürgerbusverein Kreuztal wird gezwungen, das 49-Euro-Ticket anzuerkennen. Einen Ersatz für die Einnahmenausfälle bekommt er nicht.

Der Bürgerbus Kreuztal muss Fahrgäste mit dem 49-Euro-Ticket befördern. Der Beschluss des Bürgerbusvereins, das nicht zu tun, ist durch eine Verfügung des NRW-Verkehrsministeriums hinfällig geworden: Das Deutschlandticket gelte zumindest vorläufig im gesamten öffentlichen Nahverkehr.

Verein verliert je Fahrt und Fahrgast zwei Euro

„Das 49-Euro-Deutschlandticket bringt den Bürgerbusvereinen keine direkten Einnahmen, sondern zunächst nur Mehrkosten“, erklärt dazu der Verein, „eine Ausgleichszahlung wird der Bürgerbus Kreuztal nicht bekommen. Eine Umfrage unter den Kreuztaler Fahrgästen habe ergeben, das etwas zehn Prozent ein 49-Euro-Ticket kaufen werden, um auch andere Fahrten unternehmen zu können. Sie werden keine Fahrscheine für zwei Euro je Fahrt mehr kaufen – ebensowenig wie die erwarteten 20 Prozent neue Fahrgäste.

„Ende der Bürgerbusse in NRW“

„Die Einnahmeverluste durch das 49-Euro-Ticket treffen den Bürgerbus Kreuztal unerwartet“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. „Durch die gerade erfolgte Neuanschaffung sind keine Rücklagen für Einnahmeverluste mehr vorhanden. Jeder Fahrgast der den Fahrpreis nicht bezahlt, trägt zum Ende des Fahrbetriebs in Kreuztal bei. Damit wird das Ende der Bürgerbusse in NRW in absehbarer Zeit nicht aufzuhalten sein.“

