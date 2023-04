Verrückte Idee: Modell-Dampfmaschinen fahren im Riesenrad

Hans-Jürgen Klappert legt letzte Hand an das 3,50 Meter hohe „Modelldampfmaschinenmodellriesenrad“ an.

Freudenberg. Das Technikmuseum Freudenberg hat eine verrückte Idee gefunden, seine Dampfmaschinen zu präsentieren: Sie fahren Riesenrad.

Seit Sonntag stehen die Maschinen im Technikmuseum Freudenberg wieder unter Dampf – auch das erneuerte Riesenrad. Von 1980 bis 2010 baute der Siegener Erich Benfer mehr als 20 Dampfmaschinenmodelle und Generatoren verschiedener Größe. Sein Bestreben war es, alle Modelle funktionsfähig zu konstruieren, selbst herzustellen und möglichst keine fertigen Teile zu kaufen. An einigen Modellen hat er 800 bis 900 Stunden gearbeitet. Als die Familie nach seinem Tod an das Technikmuseum herantrat, um die Dampfmaschinen zu spenden, tauchte schon bald die Frage auf: Wie können wir diese tollen Stücke präsentieren?

„Wir haben bisher unsere Modelldampfmaschinen in Vitrinen ausgestellt, wie dies in Museen so üblich ist. Doch wir wollten hier einmal einen ganz anderen Weg beschreiten,“ so Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Klappert. „Wir erinnerten uns an den Paternoster im Eingang des Museums, wo in einer Endlosschleife an einer Kette viele Modelle ihre Wege ziehen. So kamen wir auf die Idee, auch für die Modelldampfmaschinen etwas Ähnliches zu bauen.“

Dreieinhalb Meter hohes Riesenrad mit acht Gondeln für Dampfmaschinen

Es wurde gezeichnet, probiert, getüftelt und schon bald kam man zu dem Schluss: „Wir bauen ein Riesenrad.“ Sicher eine ungewöhnliche Form, auf die Modelle aufmerksam zu machen. Das 3,50 Meter hohe Gestell mit den acht Gondeln hatte schnell seinen Namen: „Modelldampfmaschinenpräsentationsriesenrad“.

Mit Hilfe der Firmen Stahlbau Krämer in Mudersbach, Schrauben Würth in Niederfischbach und Kröna in Kreuztal sowie Markus Senf, der alle Nähte schweißte, gelang es den Aktiven des Museums in relativ kurzer Zeit, ein einmaliges Präsentationsriesenrad zu bauen. Der Clou: Ein Holzgetriebe, das noch aus der Ausstellung mit Peter Lustig stammte, übernimmt den Antrieb. Die Kinder können mit diesem Schneckengetriebe das Riesenrad drehen. Hans-Jürgen Klappert: „Für verrückte Ideen sind wir immer zu haben. Aber dieses hier ist ein besonderer Höhepunkt unserer Fantasie.“

